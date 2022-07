Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kim Feenstra openhartig over traumatische jeugd: ‘Wat heb ik niet meegemaakt?’

Kim Feenstra mag zichzelf prijzen als een van de mooiste vrouwen van Nederland en heeft inmiddels een glansrijke modellencarrière op haar naam staan. Maar de weg daar naartoe was niet altijd even makkelijk. Ze doet een boekje open over haar traumatische jeugd en de impact daarvan op haar leven.

De 36-jarige Feenstra is inmiddels moeder van zoontje Brooklyn en het moederschap dwong haar, naar eigen zeggen, haar trauma’s aan te gaan. Aan tijdschrift Flair vertelt ze over haar jeugd en de heftige dingen die zich daarin afspeelden.



Kim Feenstra eerlijk over traumatische jeugd

„Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Ik kreeg vaak te horen dat ik niets zou bereiken, nergens zou komen in het leven. Daardoor heb ik heel lang bewijsdrang gehad, vooral naar mezelf”, vertelt ze in het interview. „Maar sinds ik Brooklyn heb, is dat allemaal niet meer belangrijk.”

Feenstra brak door als model door haar deelname aan het televisieprogramma Holland’s Next Top Model, daarna nam haar modellencarrière een vogelvlucht en mannenblad FHM riep haar uit tot ‘All time Favorite’. Maar voor haar roem zag het er allemaal niet zo rooskleurig uit. Een jeugd met „heel veel stormen”, noemt ze het. Haar moeder had een drugsverslaving en daardoor belandde ze samen met haar moeder en zusje in een blijf-van-mijn-lijfhuis. „Als ik daar ooit een documentaire of boek over zou maken, zouden mensen denk ik niet geloven dat je zo veel kunt meemaken in zo’n korte tijd”, vertelt het topmodel.

Justitie, prostitutie, verlies en liefde

Die tijd bleef onstuimig. Het gezin verhuisde regelmatig en Feenstra zat op twaalf verschillende basisscholen. Ook woonden zij en haar zusje een tijdje in een pleeggezin. „Daarna kwam ik veel in aanraking met politie en justitie en ben ik in de prostitutie beland.” Haar vriend Joshua kwam in 2008 om het leven door een moord. Een jongen waar Feenstra, naar eigen zeggen, „heel veel van hield”. Daarna volgde nog een huwelijk en een scheiding. „Wat heb ik eigenlijk niet meegemaakt?”

Inmiddels verkeert het model in rustig vaarwater met haar huidige gezin. Wel werkt ze aan zichzelf om de boel een plek te geven, ook voor haar zoon. „Ik wilde de trauma’s uit mijn jeugd niet aan hem overdragen. Want als je die niet oplost, gebeurt dat onbewust. Ik ben nu dus bezig om die trauma’s op te ruimen en dat gaat gepaard met een lach en een traan.”

Activisme tegen kindermisbruik

Feenstra maakt zich de laatste tijd ook hard voor de aanpak van kindermisbruik in Nederland. Zo kaartte zij op haar social media het omstreden pedohandboek aan en startte zij een petitie. „Terwijl er vorig jaar moeiteloos een avondklok en een spoedwet werden ingevoerd, staat kindermisbruik nog steeds op geen enkele politieke agenda. Ook wordt er al jaren over gedaan om het pedohandboek te verbieden dat op internet circuleert. Sorry voor mijn taal hoor, maar waar de fok zijn we dan mee bezig?”, legt het model uit. „We hebben genoeg handtekeningen om dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, maar ik hoop nog steeds op meer kabaal.”