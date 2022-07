Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alle sociale huur Utrecht tijdelijk naar woningzoekende vluchteling

De gemeente Utrecht ziet de opvangcrisis van vluchtelingen met lede ogen aan. Daarom gaan alle sociale huurwoningen in de stad vanaf 1 augustus uitsluitend naar vluchtelingen met een verblijfsvergunning die wachten op een huis. Met die inhaalslag probeert Utrecht bij te dragen aan een oplossing voor de crisis in de asielopvang. De maatregel geldt zes weken.

Het gaat om 490 statushouders, die in die periode allemaal een huis toegewezen krijgen, schrijft de Volkskrant. De krant spreekt van een radicale maatregel, omdat het ongebruikelijk is dat vrijwel alle sociale huurwoningen gereserveerd worden voor statushouders.

Utrecht loopt flink achter met huisvesting vluchtelingen

Elke gemeente is verplicht statushouders te huisvesten. Normaal gesproken gaat zo’n twee derde van de vrijkomende woningen naar reguliere woningzoekenden. Een derde gaat naar kwetsbare doelgroepen, waar statushouders ook onder vallen. Maar nu wordt die opdeling dus tijdelijk in de ban gedaan. Zo hoopt Utrecht zo snel mogelijk aan zijn wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders te voldoen.

Door een tekort aan beschikbare en passende sociale huurwoningen loopt Utrecht flink achter. Ook wordt de achterstand van vorig jaar ingehaald. „We kiezen voor de korte klap. Het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal”, zegt wethouder voor Asiel en Integratie Rachel Streefland (ChristenUnie) tegen de krant.

Meer woningen voor statushouders moet opvangcrisis verlichten

De gemeente telde in 2021 ongeveer 46.500 sociale huurwoningen. De wachttijd voor zo’n huurwoning is gemiddeld elf jaar, die door de maatregel waarschijnlijk alleen maar zal oplopen. Overigens blijven woningen in sommige gevallen beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Maar alleen voor hen die ‘met hoge nood’ een woning nodig hebben.

Ondertussen zitten in de overvolle asielzoekerscentra meer dan 14 duizend vluchtelingen die vaak al jaren wachten op huisvesting. Het gaat om zo’n 30 procent van de totale opvangcapaciteit. Juist de stagnerende uitstroom van deze statushouders zorgt voor een groot deel voor de huidige opvangcrisis.

Het is de afgelopen maanden al vaak voorgekomen dat tientallen vluchtelingen in asielzoekerscentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Daarom deed het kabinet al een oproep aan gemeenten om meer mensen op te vangen, desnoods in leegstaande kantoren of in hotels.