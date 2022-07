Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dickpics in De Slimste Mens hilarisch en schrijnend tegelijk: ‘Psychische stoornis’

Dickpics in De Slimste Mens? Jawel, acht stuks zelfs gisteravond. En een wat schrijnend verhaal er achteraan. En ook nog de vileine mening van – uiteraard – eenkoppig jurylid Maarten van Rossem.

Het gebeurde gisteren al in de tweede uitzending van De Slimste Mens, dat weer als een komeet uit de startblokken is geschoten. Het jubileumseizoen – de kennisquiz der kennisquizzen is toe aan het twintigste seizoen – is tot nu toe goed voor meer dan 1,6 miljoen kijkers. Dat haalt bij lange na geen enkel ander programma naast het Journaal van 20.00 uur. Al zijn er ook mensen die denken, op basis van het publiek op de achtergrond waarschijnlijk, dat het wel gedaan is met een van de succesvolste tv-programma’s van Nederland.



Als je de #slimstemens kijkt snap je wel dat de #npo een stervende dinosaurus is. Wat een oubollig programma met dito humor is dat zeg… pic.twitter.com/1G769JMv4d — Thijs Heslenfeld (@thijsheslenfeld) July 12, 2022

Wil je De Slimste Mens nog terugkijken? Pas op, hieronder staat informatie over de uitzending (die hier terug te zien is).

Fotogalerij in De Slimste Mens

Na de maandag ‘overleefd’ te hebben, keerden journalist en schrijfster Femke van der Laan (zij was natuurlijk ook de vrouw van voormalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan) en politiek journalist Thomas van Groningen op De Slimste Mens-stoelen terug. Nieuw was gisteravond voetbaljournalist en podcastmaker Daniëlle Kliwon (Hard Gras, Het Parool). Zij speelde uiteraard net als de anderen de ronde ‘acht foto’s met een overkoepelend thema’. Onder meer Dick Advocaat, Dick Trom, Moby Dick en De Dikke van Dale verschenen in beeld.

Met Philip Freriks als presentator voel je hem al van mijlenver aankomen, maar de vragensteller maakte zijn opmerking toch: „Dit waren acht dickpics, zal ik maar zeggen.” Die grap ging er bij Thomas van Groningen toch wel in, want hij zat te schaterlachen in zijn stoel. Lachen deed hij na afloop ook. Van Groningen nestelde zich op de vijfde plaats van de beste scores in De Slimste Mens ooit.

Krijg jij weleens dickpics?

„Dat is tegenwoordig erg in de mode”, ging Freriks op de dickpics door. Daarna stelde hij Slimste Mens-debutante Daniëlle Kliwon een vraag: „Heb jij weleens te maken gehad met de echte dickpics?” De vraag viel overigens niet bij alle kijkers in goede aarde.



Wat een ongelofelijke ouwe viezerik is die Philip Freriks toch met z’n hijgerige vragen aan een jong meisje over Dick Pics. #slimstemens — Manon Vroege (@ManonVroege) July 12, 2022

Kliwon gaf toch netjes antwoord, al was haar ervaring niet fraai: „Gewoon een echte piemelfoto? Ik heb die wel gehad, ja. Ook piemelvideo’s. Maar niet met zo’n machtsverschil in een werkomgeving, zoals bijvoorbeeld Overmars bij Ajax. Het waren wildvreemden, dat laat je dan een beetje van je afschuiven. Het zal wel, doei. Ik zou het veel erger vinden als iemand die ik ken of iemand waarmee ik werk ongevraagd een foto of een video stuurt.” „Wildvreemden hebben jou dat toegestuurd?”, reageerde Philip Freriks. Kliwon: „Ja, via Instagram en Twitter ook wel.” Freriks: „Krankzinnig.” Kliwon weer: „Is het ook. Maar ergens is het bijna normaal geworden.”

Zij had ook nog iets over haar buurvrouw: „Die krijgt heel veel dickpics. Zij heeft er een mapje van op haar telefoon gemaakt. Als zij een dickpic krijgt, dan stuurt ze een andere die zij heeft opgeslagen terug.”

Maarten van Rossem haalt uit naar sociale media

Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem, ook deskundige in het Metro-panel, mocht natuurlijk zijn mening over het sturen van dickpics even kwijt. „Er lijkt me hier sprake van een vrij ernstige psychische stoornis. Als je dat normaliseert, vind ik dat een heel wonderlijk proces. Ik denk dat zo iemand als die man van Ajax onder psychiatrische behandeling worden gesteld. Dat het min of meer normaal is, is zonderling. Dat heeft weer te maken met die plaag en die schimmel op onze cultuur, de sociale media. Die nodigt op een of andere manier kennelijk uit tot dit soort van afwijkend gedrag.”