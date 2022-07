Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer prikken: vanaf september kan iedereen boven de 12 herhaalvaccinatie halen

Naar verwachting kan vanaf half september iedere 12-plusser een herhaalvaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Dat schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Eerst zijn zorgmedewerkers met patiëntencontact en mensen met een verhoogd medisch risico aan de beurt, daarna mag de rest.

Volgens Kuipers is de herhaalprik nodig om de bescherming tegen de ziekte en sterfte op peil te houden. Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar.

Herhaalvaccinatie vanaf september voor iedereen boven de 12

Eerder schreef Metro al dat jongeren niet staan te springen om een herhaalvaccinatie na de zomer: ‘Klaar mee‘, was het gevoel toen (en misschien nu nog wel). Daarvoor werd bekend dat de ‘herinneringsuitnodiging’ voor vaccinatie voor 60-plussers de deur uit was. Minister Ernst Kuipers vroeg vorige week aan het RIVM en de GGD om zich voor te bereiden op een vaccinatiecampagne na de zomer.

Vooral bij de jongere generatie blijkt de vaccinatiebereidheid te dalen, aldus eerder onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. De helft zegt bereid te zijn om een extra prik te halen, de andere helft heeft hier klaarblijkelijk geen zin meer in. „Ik ben gevaccineerd en heb inmiddels drie keer corona gehad. Zelf ben ik ben er helemaal klaar mee, ik doe het niet meer”, schrijft een deelnemer van het Opiniepanel. „Ik heb corona gehad en ben tot en met de boosterprik gegaan qua vaccineren. Corona is afgezwakt tot een virus met meestal een mild verloop. Het is nu aan de kwetsbaren om zich te weren voor de winterperiode, à la de griepprik”, zegt weer een ander.