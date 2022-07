Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zedenzaak dansleraar in West-Friesland, aangiftes door (toen) minderjarige vrouwen

In de regio West-Friesland zijn bij de politie twee aangiftes gedaan tegen een dansleraar uit die regio voor een zedendelict. Er zou seksueel misbruik in het spel zijn met twee jonge vrouwen.

Dit bevestigt de politie na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad. Verder heeft de politie over de aangiftes nog niets bekendgemaakt.

Dansleraar trainde dames jarenlang

Volgens de krant gaat het om twee vrouwen die destijds minderjarig waren. Zij zouden jarenlang onder de dansleraar getraind hebben. Hij begeleidde hen in wedstrijden die vallen onder de Nederlandse Algemene Danssport Bond. Deze bond is aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Bij een van de vrouwen kwam het meerdere keren tot geslachtsgemeenschap. Bij de ander werden seksuele handelingen verricht, aldus het Noordhollands Dagblad.

De krant schrijft dat de dansleraar vanuit zijn gezagsverhouding hij gaandeweg fysieke toenadering hebben gezocht.

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag danswereld

Of er meer aan de hand is dan alleen de zaak van deze dansleraar in Noord-Holland, wordt later duidelijk. Naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld loopt namelijk een onafhankelijk onderzoek door onderzoeksbureau Verinorm. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit onderzoek volgt op een onderzoek naar misstanden in de turnsport, waarbij de beerput de afgelopen tijd flink open ging.

Er verschenen twee documentaires over grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld, die er niet om logen. Het ging daarbij niet om seksueel misbruik, maar misbruik qua macht en loodzware trainingsmethoden die kinderen amper of niet aan konden. In De gouden lichting spraken vier voormalig topturnsters zich keihard tegenover hun ex-trainers uit. Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur schreven in 2002 turngeschiedenis, door als ploeg de eerste (zilveren) medaille op een Europees kampioenschap te winnen sinds 1903. Een jaar eerder was de docu Mist over misstanden ook al indrukwekkend.

Ruinerwold-documentairemaakster Jessica Villerius is ook weer bezig aan een nieuwe docu. Maar dan over grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen.