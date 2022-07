Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen geen fan van ‘opgefokte’ Renze Klamer: ‘Venijnige interviews voor kijkcijfers’

Johan Derksen is even niet op televisie vanwege de zomerstop van Vandaag Inside, maar het VI-gezicht schroomt nooit om ergens zijn mening te laten klinken. Dit keer mogen haalt Derksen uit naar „Randstad-mensen” en Renze Klamer, die volgens hem de verkeerde „opgefokte” rol speelt in zijn talkshow.

Bemand met een dikke sigaar kijkt Johan Derksen in de online rubriek Koffie met van Vandaag Inside alvast vooruit op zijn terugkeer op televisie. „Wel lekker dat je even niet in de publiciteit staat en niet bedreigd wordt”, aldus Derksen. Dan komen de bedreigingen rondom BBB’er Caroline van der Plas ter sprake. Derksen is blijkbaar te spreken over Van der Plas. „Als je niet bedreigd wordt in Nederland, stel je niks voor. Ze doet het overigens uitstekend.”

Johan Derksen steunt boerenprotesten

En Derksen zou Derksen niet zijn als hij zijn ongezouten mening over een aantal zaken zou geven. Hij deelt een sneer uit naar de ‘Randstad-mensen’ aan de talkshowtafels. Die volgens hem „schande” spreken van de boerenprotesten. „In hun luxe appartement hebben ze helemaal geen last van koeien en die weten helemaal niet wat het boerenleven inhoudt. Boeren zijn mensen die keihard werken. Die mensen worden nu gewoon geliquideerd.”

De boeren zijn volgens Derksen in paniek. „Die zien hun hele toekomst wegvloeien.” Volgens hem doen de boeren hun acties, die hij overigens niet goedpraat, momenteel uit wanhoop. Hij vindt het onverstandig als de politie hard ingrijpt. „Dan krijgen we volksopstand. Dat hangt in de lucht.” Want de boeren zijn volgens hem op „oorlogspad” als de regering niet met compromissen komt. „Ze zijn ten einde raad, dan doen mensen gekke dingen.”

Derksen sneert naar Renze Klamer en randstadmensen

Hij haalt aan dat hij de omgekeerde vlag, waar sommige Nederlanders kritiek op hadden, een vreedzame wijze van protesteren vindt. „Ik heb geen vlag, maar anders had ik hem ook ondersteboven bij de deur gehangen. Op het platteland hangen ontzettend veel vlaggen, maar dat weet iemand uit de grachtengordel of hartje Den Haag niet, wat er hier leeft.”

Uiteindelijk komt de nieuwe talkshow van Renze Klamer ter sprake. Volgens Derksen is Klamer een „aardige jongen, die zich laat opnaaien door zijn redactie”. Het VI-gezicht concludeert namelijk dat de „opgefokte” presentator „hele harde, venijnige interviews probeert te houden voor de kijkcijfers. Iets wat Wilfred Genee volgens hem goed kan, maar Klamer beheerst dat niet. „De vriendelijke Renze speelt dan een rol die hem niet ligt. Dat is heel ongemakkelijk om naar te kijken.”

15 augustus keer Vandaag Inside terug op de buis. Daarna is Derksen ook nog te horen met zijn nieuwe programma op Radio Veronica.