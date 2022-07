Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongeren staan niet te springen om herhaalprik na de zomer: ‘Klaar mee’

Zorgminister Ernst Kuipers liet eerder weten dat er na de zomer een nieuwe vaccinatieronde komt voor het coronavirus. Maar jongeren staan daar nu niet bepaald om te springen. De helft van hen is bereid een herhaalprik te halen. 65-plussers hebben daar minder moeite mee.

50 procent van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar overweegt een nieuwe prik, blijkt uit een opiniepeiling van EenVandaag. De jongere generatie voelt minder noodzaak voor een herhaalprik. Waarom? Vaak hebben ze zelf één, of meerdere keren, het virus gehad. Ook is het ziektebeeld van de huidige variant minder ernstig.

Vaccinatieronde na de zomer

Eerder werd bekend dat de ‘herinneringsuitnodiging’ voor vaccinatie voor 60-plussers de deur uit was. Minister Ernst Kuipers vroeg vorige week aan het RIVM en de GGD om zich voor te bereiden op een vaccinatiecampagne na de zomer. Eventuele uitbreiding van doelgroepen, oftewel ook andere doelgroepen dan 60-plussers en kwetsbaren, kwam ook ter sprake.

Maar daar is niet iedereen meer zo happig op. Vorig jaar was 86 procent van de (deels) gevaccineerden nog bereid om een herhaalprik te halen. Nu is dat 63 procent, volgens EenVandaag. 25 procent wil geen herhaalprik en 12 procent twijfelt nog.

Jongeren staan niet te springen om herhaalprik

Vooral bij de jongere generatie blijkt de vaccinatiebereidheid te dalen. De helft zegt bereid te zijn om een extra prik te halen, de andere helft heeft hier klaarblijkelijk geen zin meer in. „Ik ben gevaccineerd en heb inmiddels drie keer corona gehad. Zelf ben ik ben er helemaal klaar mee, ik doe het niet meer”, schrijft een deelnemer. „Ik heb corona gehad en ben tot en met de boosterprik gegaan qua vaccineren. Corona is afgezwakt tot een virus met meestal een mild verloop. Het is nu aan de kwetsbaren om zich te weren voor de winterperiode, à la de griepprik”, zegt weer een ander.

Ook het verdwijnen van de coronapas heeft invloed op de vaccinatiebereidheid van jongeren. „Enkel wanneer mijn reisbestemming het eist, zal ik een extra vaccinatie overwegen. En anders vertrouw ik liever op mijn eigen herstelvermogen”, klinkt een reactie.

Minister Ernst Kuipers bereidt nieuwe vaccinatieronde voor

Overigens blijkt dat de 65-plussers minder moeite hebben met een herhaalprik. Vier op de vijf ondervraagden wil die na de zomer gaan halen. Mensen die niet onder de kwetsbare doelgroep vallen, maar zich wel opnieuw laten vaccineren, doen dit vooral voor de ander. Om zo een besmettingsgolf of nieuwe lockdown te voorkomen of om kwetsbaren te beschermen.

Kuipers kaartte de nieuwe vaccinatieronde aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin legde hij uit dat het van belang is dat de GGD’en zich op tijd voorbereiden op een nieuwe vaccinatieronde. Ook was er in de begroting al rekening gehouden met een nieuwe vaccinatieronde in het najaar.

Herhaalprik voor 18-plussers

In een vragenuurtje van 28 juni werd destijds aan de minister gevraagd waarom de 18-plussers geen herhaalprik krijgen. Daar sprak zorgminister uit dat een extra vaccinatie voor de 18-plussers niet noodzakelijk was. Hij legde uit dat de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, de herhaalprik voor 18-plussers zonder medische indicatie niet goedkeurde. Dat nu inzetten noemde hij „off label” en hij benadrukte dat hij als minister aansprakelijk zou zijn als er „eventuele bijwerkingen zijn”. Ook in zijn brief noemde hij het aanbieden van een herhaalprik zonder medische noodzaak „onwenselijk” en schreef hij over juridische gevolgen. Het ‘expertteam COVID-19-vaccinaties’ (OMT-V) wordt ingeschakeld voor een advies over eventuele uitbreiding van doelgroepen.