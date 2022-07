Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders verliezen hoop in politiek door veelvoud aan crisissen

Je hoeft maar een blik op social media te werpen en de anti-overheidsleuzen vliegen je om de oren. Men lijkt de hoop in premier Mark Rutte, het huidige kabinet en de overheidsplannen die daarbij horen, kwijt te raken. En wellicht is dat niet zo gek, met alle crisissen waar we momenteel mee te maken hebben.

Oké daar gaan we: een coronacrisis, woningcrisis, klimaatcrisis, toeslagenaffaire, stikstofcrisis, energiecrisis, personeelscrisis, vluchtelingencrisis en oplopende inflatie. Koekoek, dat is me nog een mond vol. En daar moet het huidige kabinet oplossingen voor bedenken, nou ammehoela, denken veel Nederlanders.

Dat het vertrouwen in de politiek naar beneden keldert, dat klinkt al langere tijd. Ook het vertrouwen in belangrijke ministers en prominenten daalt en rechtse partijen floreren steeds meer.

Volgens Hart van Nederland is 88 procent van de Nederlanders het vertrouwen kwijt. „Hoe minder politiek hoe beter”, „Ze krijgen de stemmen, maar er wordt toch niet veel mee gedaan” en „Ik heb sterk het gevoel dat bepaalde figuren in de politiek A zeggen en B doen”, klinken de reacties.

Hart van Nederland concludeert dat momenteel de meeste Nederlanders zich druk maken om de huidige inflatie, daarna volgt de energiecirisis. Op een derde plek lijken de meeste Nederlanders ook nog steeds zorgen te hebben over het coronavirus. En het toekomstperspectief? 2 op de 3 ondervraagden gelooft niet dat de boel snel opgelost is.

Huidige organisatie Nederlandse samenleving op z’n eind

„We dachten altijd dat alles in Nederland goed is geregeld, maar nu zie je op allerlei terreinen dat dat niet zo is. En ook door de afhandeling van de toeslagenaffaire en de problemen rond de gaswinning in Groningen laat de politiek zien dat ze niet zo goed zijn in het oplossen van de problemen”, vertelt Josje den Ridder van het Sociaal Cultureel Planbureau.

En crisisexpert Arjen Boin vertelde bij NPO Radio 1 dat de politiek moet doorpakken. „We moeten veranderen”, sprak hij. Waarbij hij uitlegde dat het ene probleem inmiddels invloed heeft op het andere probleem. Want volgens hem loopt de huidige organisatie van onze samenleving „tegen een grens aan”.