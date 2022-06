Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Begrip voor boze boeren neemt toe, vooral uit rechtse hoek: ‘Overheid als vijand’

De boeren zijn boos, dat is je vast niet ontgaan. De stikstofkwestie is voor hen de reden om met allerlei protestacties hun stem te laten horen. Maar het lijkt erop dat steeds meer Nederlanders zich kunnen vinden in de beweegredenen van de agrariërs . Het begrip voor de boeren neemt toe, vooral vanuit de rechtse hoek.

Vandaag trekken de boeren wederom de straten op om hun ongenoegen te laten horen. En daarin kunnen zij klaarblijkelijk rekenen op meer steun. Dat blijk uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Trouw. Terwijl de Nederlander zich minder druk maakt over het stikstofprobleem en de impact daarvan op de natuur, klinkt daar meer steun voor de landbouwers. Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden in het onderzoek zegt volledig achter de boerenprotesten te staan.

Meer begrip voor boze boeren

Nog geen jaar geleden, in oktober, was dit nog 38 procent. Er blijkt een overeenkomst tussen rechtse kiezers en de bijval voor de boeren. Rechtse partijen als FVD, BBB, PVV, SGP en Ja21 spraken al eerder hun steun uit voor de boeren, maar ook bij stemmers van linkse partijen zoals de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA is het begrip voor de boze boer toegenomen. Overigens hebben deze linkse partijen zelf geen begrip voor de demonstrerende boeren.

Vorig jaar schreef De Groene Amsterdammer over het verband tussen boze boeren en de boze burgers. Zij blijken een gemeenschappelijke vijand te hebben: de overheid. Vandaag halen zij dat artikel opnieuw aan. Het wantrouwen richting de overheid groeit en dat geldt voor steeds meer mensen. En er blijkt overlap met coronasceptici en de boze boeren. Wie het RIVM wantrouwt vanwege de stikstofmetingen gelooft het instituut ook minder snel als het om de coronacijfers gaat, schreef De Groene Amsterdammer destijds.

Boerenprotesten

De boerenprotesten vinden vandaag plaats in het Gelderse Stroe. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de plannen van stikstofminister Christianne van der Wal.