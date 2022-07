In Rotterdam riskeer je een boete van 100 euro als je de eendjes voert

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wildplassen, geen geldig legitimatie bij je dragen of het beledigen van een ambtenaar in functie? Het zijn acties die je zomaar een boete rond de honderd euro kunnen opleveren. Maar de Gemeente Rotterdam legt je nu ook deze boete op voor een vrij, onschuldige, daad. Namelijk het voeren van de eendjes.

Sinds gisteren is het namelijk verboden om op alle openbare plekken in Rotterdam dieren te voeren. Jochem Hagoort van Stadsbeheer legt tegen RTV Rijnmond de nieuwe regels uit. „We geven deze zomer nog waarschuwingen aan mensen, we willen met ze in gesprek gaan”, zegt hij. Vanaf 1 september wordt de boete wel gegeven.

Want hoewel de intenties van de Rotterdammers vaak niet verkeerd zijn, levert het voeren van dieren wel problemen op, legt Hagoort uit. „De dieren zijn prima in staat hun eigen voedsel te verzamelen. Door een stukje brood te gooien, worden ze te zwaar en ongezond.”

Ook de kwaliteit van het vijverwater, waar de beesten in poepen, zou er door achteruit gaan. „In brood zit te veel zout, dat is niet goed voor de ingewanden van de beesten. Ze hebben gras of kroos nodig, dat is beter voor ze.” Daarnaast zorgen de etensresten voor ongedierte, zoals ratten, vertelt de stadsbeheerder.

Of 100 euro niet wat duur is? Volgens Hagoort is de hoogte van dit bedrag toch echt nodig. „Bordjes neerzetten, daar trekken mensen zich echt niks van aan.” Hij oppert dan ook dat Rotterdammers naar de kinderboerderij gaan om beesten te voeren. Het gaat trouwens niet alleen om het voeren van eenden. Ook duiven, ganzen, meeuwen, kauwen en kraaien, oftewel alle dieren die je in de openbare natuur ziet, mag je niet meer voeren.

Overigens reageren onder video op social media sommigen verbaasd op het bericht. Zij schrijven dat ze het vooral „ betuttelend” vinden. Daarnaast zijn er ook reageerders die de beslissing van de gemeente begrijpen. Omdat brood nu eenmaal niet goed is voor de dieren. Om dan je overgebleven brood wel aan de boerderijdieren te geven, begrijpen anderen dan weer niet helemaal.