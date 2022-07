Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luguber of bloedstollend? Walibi werkt aan slachthuis-spookhuis: ‘Eindigen in vleesmaler’

Waar de één geen stap in een spookhuis zet, wordt de ander enthousiast van een beetje griezelen en schrikken. Maar pretpark Walibi tilt de definitie van spookhuis wel even naar een ander level. Daar vind je namelijk straks een nieuwe ‘attractie’ dat lijkt op een slachthuis.

Je moet er maar van houden, want ietwat luguber is het wel. Tijdens de bekende Halloween Fright Nights in het pretpark zoekt Walibi Holland namelijk nogal de grenzen op. En het wordt nog bloederiger en enger dan het al leek. In het spookhuis Slaughterhouse wandelt een bezoeker niet door de attractie heen. Nee, zij die dat durven, hangen aan een vleeshaak.

Walibi opent slachthuis-spookhuis tijdens Fright Nights

Website Looopings bevestigt vandaag het nieuwe project van het pretpark. De vleeshaak wordt een belangrijk onderdeel van het spookhuis. Aan deze haak hangen namelijk de zitjes, waar de waaghalzen aan vastzitten.

En voor de vegetariërs en veganisten onder ons is dit wellicht niet echt een prettige ervaring. Maar in het spookhuis wordt de bezoeker als ‘vee’ door het slachthuis vervoerd om vervolgens te eindigen in een vleesmaler.

Schokkende spookhuizen

Tijdens de beruchte Fright Nights van Walibi werden eerder lugubere spookhuizen opgezet die behoorlijk schokkend waren. Zo was daar in 2016 The Clinic, waar bezoekers werden vastgebonden op een brancard. Daarna maakten zij hun eigen dood en begrafenis mee. Ook het spookhuis Below uit 2017 was behoorlijk heftig. Daarin moest men in een waadpak afdalen in een riool vol water.

De Halloween Fright Nights vinden ieder jaar plaats in het pretpark, deze keer van 9 tot 30 oktober.

24 uur achter elkaar in achtbaar

Heb jij trouwens wel eens in 24 uur achter elkaar in een achtbaan gezeten? Kort geleden presteerden 11 durfals dat. Voor de Troy Coaster Challenge in attractiepark Toverland in het Limburgse Sevenum, stapten twaalf deelnemers in de houten achtbaan Troy. Uiteindelijk haalden elf van hen de eindstreep en viel maar één persoon af. Met deze ludieke actie werd 32.658 euro opgehaald voor Stichting Durf Te Vragen.