Gündoğan doet aangifte tegen FVD’er Gideon van Meijeren: ‘Roept op tot geweld en opruiing’

Het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan heeft gisteravond aangifte gedaan tegen collega-Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FVD). Ze beschuldigt hem van oproepen tot geweld en opruiing, laat ze weten.

Aanleiding is een toespraak van de FVD’er in Tiel vorige week waar het ging over de protesten van de boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Van Meijeren zei daar onder meer „dat het ook niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld”. Maandag tweette Gündoğan daar al over: „Aangiftewaardig. En dat is wat ik ga doen. Wie doet mee?”

Aangiftewaardig. En dat is wat ik ga doen. Wie doet mee? https://t.co/QjwPHoIu2B — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) July 11, 2022

Aangifte tegen FVD’er

Gündoğan zegt het belangrijk te vinden om „als Kamerlid met zorgen over de democratie het signaal af te geven van: hier en niet verder”. Pijlers onder de democratie zoals journalisten, Kamerleden en wetenschappers worden al bedreigd, zegt ze. „Ze staan allemaal onder druk.”

Op social media stromen de reacties inmiddels goed binnen. Van mensen die Gündoğan scharen onder „hypocriet links”, hun steun betuigen aan Van Meijeren óf juist zeggen achter de actie van Gündoğan te staan. Sommigen zeggen dat Van Meijeren wil aanzetten tot „politiek geweld”. Een overzicht:



Het meest agressieve Kamerlid die we in tijden gehad hebben roept op tot aangifte tegen @GideonvMeijeren . Hypocriet extreem links at its best. pic.twitter.com/FxnSSpg34T — Monique Hoogleraar des Levens (@moeva18) July 12, 2022



Bij deze roep ik @GideonvMeijeren uit tot de gevaarlijkste volksmenner van Nederland. Met zijn oorlogstaal en hitserij levert hij een direct gevaar voor de samenleving.

Hij moet actief bestreden worden en van het politieke toneel verdwijnen. #stopgideonvanmeijeren — Onair (@Onair58) July 11, 2022



Wat slaat @ngundogan77 de plank mis met de aangifte tegen @GideonvMeijeren. Niet omdat ik het eens ben met Gideon, maar omdat een Tweede Kamerlid primair het Kabinet dient te controleren. Er gaat van alles mis, dus waarom als oppositie elkaar vliegen afvangen? Rutte zal lachen… — Shashi Roopram (@ShashiRoopram) July 13, 2022



Een Gideon, Thierry of Raisa kunnen nooit de "gewone" Nederlander vertegenwoordigen. Ze zijn te elitair, te manipulatief, te leugenachtig, te dwingend en te weinig empathisch. Ze weerspiegelen totaal niet de waarden van de gemiddelde Nederlander en dat is geruststellend. — Annette van Bolhuis (@annettevanbolhu) July 12, 2022

Van Meijeren sneert naar Gündoğan

De FVD’er reageerde eerder op Twitter op de aankondiging van Gündoğan dat ze aangifte gaat doen. „Doe vooral aangifte, maar houd er rekening mee dat de politie mogelijk haar handen vol heeft aan meldingen van aanranding en (seksuele) intimidatie”, liet Van Meijeren weten.

Gündoğan zat eerder in de Tweede Kamer voor Volt. Ze werd begin dit jaar uit de fractie gezet en geroyeerd als lid van de partij na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Gündoğan heeft de beschuldigingen aan haar adres steeds tegengesproken.