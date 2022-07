Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John van den Heuvel over ruzie met Peter R. de Vries: ‘Nooit bijgelegd’

Misdaadverslaggever John van den Heuvel sprak gisteren openhartig over zijn conflict met Peter R. de Vries. Hij en de vermoorde De Vries konden niet altijd met elkaar door een deur, iets waar hij nu „alles voor over” zou hebben om die ruzie bij te leggen.

Van den Heuvel vertelde over zijn relatie met Peter R. de Vries in de YouTube-serie Open Kaart van Robbert Rodenburg. Eerder sprak Dave Roelvink daar nog eerlijk over zijn alcohol- en drugsverslaving.

John van den Heuvel en Peter R. de Vries hadden conflict

De misdaadjournalist vertelt over het criminele milieu en de afrekeningen die daarbij komen kijken. Bang is hij zelf niet, legt hij uit. Wel wordt hij dag en nacht beveiligd.

Ook de moord op collega De Vries komt ter sprake. Want Van den Heuvel was niet „on speaking terms” met de vermoorde misdaadverslaggever. Van den Heuvel was het destijds niet eens met het feit dat De Vries vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. werd in het proces tegen Ridouan Taghi. De Vries besprak dat met Van den Heuvel, maar dat liep uit op een ruzie. „Over en weer verwijten maken naar elkaar. Niet meer in gesprek, maar via WhatsApp dingen uitpraten”, vertelt Van den Heuvel, waardoor het niet boterden tussen de twee.

Ruzie nooit bijgelegd

„Ik had er alles voor over gehad om die ruzie nog uit te praten. Maar dat is niet gebeurd en dat is buitengewoon spijtig.” Hij vertelt dat hij en De Vries, een week voor zijn dood, elkaar op een de redactie van RTL Boulevard zagen. „Toen waren we alleen maar boze blikken naar elkaar aan het uitwisselen.”

Mensen vertellen tegen Van den Heuvel dat ze geloven dat hij en De Vries het conflict vast hadden bijgelegd. „Dat denk ik ook wel. We hadden het waarschijnlijk wel als volwassen mensen uitgepraat. Maar dat moment is helaas niet gekomen.”

Rechtszaak moord op Peter R. de Vries

Het is nu meer dan een jaar geleden dat Peter R. de Vries om het leven kwam. In de rechtszaak die rondom zijn dood plaatsvindt, kwam kort geleden nieuwe informatie boven tafel. Daarom besloot de rechtbank dat de zaak tegen verdachten Kamil E. en Delano G heropend wordt. Een uitspraak bleef daardoor nog uit.