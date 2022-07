Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze Klamer wekt irritatie bij bio-boer: ‘Je doet alsof ik onzin verkondig’

Gisteravond werden wederom, zoals in veel talkshows, de boerenprotesten aan tafel bij Renze besproken. Daar vertelde bio-boer John Arink over een alternatieve aanpak voor het stikstofprobleem. Alleen begreep presentator Renze Klamer niet altijd wat de boer vertelde en grapte hij tussendoor over zijn koeien. Tot irritatie van de biologische veehouder, die een serieus onderwerp probeerde aan te kaarten.

D66’er Jan Paternotte sprak gisteravond aan tafel over de transitie die boeren moeten maken. Want volgens hem is het niet de bedoeling dat boeren verdwijnen. „Grote industriële veeteelt met duizenden dieren, daar is in Nederland geen toekomst meer voor.” Hij pleit voor duurzame landbouw, ook bedoeld om woningen te bouwen.

Bio-boer John Arink vertelt over plan voor stikstofprobleem

John Arink is biologisch veehouder, heeft vijftig melkkoeien en hij legt uit dat hij zijn brood kan verdienen met zo’n boerderij. Arink vertelt over een plan van een aantal andere biologische boeren om perspectief te bieden aan de landbouw in Nederland. Iets dat volgens hem door het kabinet niet gedaan wordt.

Arink denkt dat de geëxplodeerde landbouwproductie ten grondslag ligt aan het stikstofprobleem. „Door kunstmest, krachtvoer en chemische bestrijdingsmiddelen.” Hij haalt de uitspraken van Paternotte aan over het bouwen van woningen, waarna Arink een boek richting de politicus schuift. „Als jullie in de fractie dit boek even lezen, dan is dat verhaal ook passé.” Waarbij hij benadrukt dat het lukraak bouwen van woningen ook zeker geen goed idee is.

Renze Klamer wekt irritatie bij biologische veehouder

Hij vertelt over het plan dat bij met andere bio-boeren indiende, wat hij uitlegt aan de hand van een plaatje. Op deze manier zou namelijk de landbouw gunstig worden voor het stikstofprobleem. Maar het is agrarische vaktaal en wellicht begreep niet iedereen, inclusief Renze Klamer, wat de boer bedoelde.

„Ik geloof dat het waar is”, reageert Klamer, waarna Arink het belang van het plan probeert uit te leggen. Maar Klamer zorgt daarna voor irritatie bij de bio-boer. Want Arink legt uit dat hij net zozeer kan genieten van vijftig koeien als van vijfhonderd koeien. „Zeker wanneer dat financieel lucht geeft”, aldus de boer. En dan slaat Klamer ineens een andere hoek in. „Ken je ze bij naam?”, vraagt de presentator. Waarna Arink ietwat verbouwereerd uitlegt dat hij alle koeien bij naam kent. „Hoe heet je favoriet?”, vraagt de presentator opnieuw. „Fokkie”, antwoordt de boer, waarna Klamer nog even verder grapt over de koe. „Je doet net alsof ik een beetje onzin zit te vertellen”, reageert de bio-boer.

‘Alleen stikstof aanpakken niet de oplossing’

Daarna legt de veehouder uit dat hij begrijpt dat de landbouwmaterie wellicht voor sommige Nederlanders niet altijd te volgen is. Want alleen stikstof aanpakken is niet de oplossing volgens hem. „Dat houdt het systeem in stand”, zegt de boer. „Krijg dit maar eens aan iedereen uitgelegd John”, onderbreekt de presentator hem. De boer probeert zijn betoog af te maken, maar dat lukt niet. „Ik hoop dat het jullie lukt”, waarna de presentator weer het woord aan een andere tafelgast geeft.



