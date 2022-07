Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rob Kemps neemt seizoen Ik Hou Van Holland over: ‘Een enorme eer’

Linda de Mol slaat het nieuwe seizoen van haar langlopende tv-hit Ik Hou Van Holland over. De presentatrice, die in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neerlegde na onthullingen over The Voice of Holland, wordt vervangen door zanger Rob Kemps. Dat heeft Talpa vandaag bekendgemaakt.

De Mol wil dit najaar alleen een nieuwe reeks Miljoenenjacht presenteren en werkt daarnaast aan een nieuwe serie voor SBS6, waarin ze de hoofdrol gaat spelen. In goed overleg is daarom Kemps gevraagd om Ik Hou Van Holland eenmalig van haar over te nemen. Dat is volgens hem „een beetje alsof je Messi moet vervangen”. „Ik vind het daarom een enorme eer dat Linda het mij toevertrouwt en ik heb er mega veel zin in”, zo stelt Kemps, die als populaire zanger bekend staat als Snollebollekes.

Ik Hou Van Holland begin september

De Mol legde haar werkzaamheden neer toen bleek dat haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De muzikant erkende vervolgens dat hij eerder „relaties van seksuele aard” had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. De Mol besloot haar relatie met de muzikant daarom te beëindigen.

Vorige maand werd bekend dat De Mol in september terugkeert op televisie. Dan gaat een nieuw seizoen van Miljoenenjacht van start. Ik Hou Van Holland is vanaf 3 september te zien op SBS6. Net als vorig seizoen zijn Jeroen van Koningsbrugge en Leo Alkemade de teamcaptains.

Linda de Mol en vluchtelingen

De Mol kwam in maart van dit jaar al eerder in het nieuws, omdat ze besloot om vijf Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen. De presentatrice heeft een moeder en vier kinderen uitgenodigd in haar villa in het Gooi. Dat bevestigt haar manager na berichtgeving van tijdschrift Weekend. Sinds januari woont De Mol alleen in de woning, nadat zij en haar partner uit elkaar gingen.

In een interview met Ruud de Wild zei Johnny de Mol dat zijn tante Linda zich sterk houdt. „Maar zij is ook gewoon een slachtoffer. Er is iets gebeurd in haar leven. Ze is haar man kwijt, ze heeft half Nederland op haar dak, werd gewantrouwd, moest zich gaan verantwoorden voor iets… Maar zij is heel sterk, zij komt er wel, zij gaat zich beraden wat ze allemaal gaat doen en gelukkig heeft ze die mogelijkheid om daarvoor te kiezen.”