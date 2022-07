Hitte, dus: IJsjes en waaiers op vliegvelden én grappige tweets

Medewerkers van Schiphol letten deze week extra goed op de plek waar rijen ontstaan. De bedoeling is dat zo min mogelijk reizigers buiten de tenten in de buitenlucht staan en er desnoods binnen een extra rij wordt gemaakt. Daarvoor houdt de luchthaven de temperaturen op de verschillende plekken in de gaten. Vanochtend lukte het volgens een woordvoerder nog om de reizigers buiten onder de overkapping te laten wachten. Afgelopen weken liepen de wachttijden op sommige momenten op tot zo’n twee uur.

Niet alleen mensen hebben het deze dagen overigens warm. Hier vind je tips om te zorgen voor wat koelte voor je huisdier.

Stayed at the airport hotel @Schiphol last night. This was the view at 0540 this morning. Now, at 0700, having a coffee and relaxing. Airport staff are working hard and there are things you can do to avoid #airportchaos #Netherlands #travel @Delta @KLM pic.twitter.com/fBmB3gsVyA

— Mike Crowley (@crowley_mike) July 18, 2022