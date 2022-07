Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daar is ie weer: code oranje vanwege de hitte van morgen

Vanwege de extreme hitte geldt morgen code oranje in het zuiden van het land. Verschillende evenementen gaan door het (te) warme weer niet door.

In de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel wordt morgen vanaf 11.00 uur de waarschuwing code oranje actief. Pas in de loop van de avond is geen sprake meer van extreme hitte en geldt weer code geel. Code oranje wordt altijd uitgeroepen door het KNMI.

Ondanks dat het in de avonduren niet meer extreem heet is, koelt het maar moeizaam af in ons land. Op veel plaatsen blijft de temperatuur ruim boven 20 graden in de nacht. Daar waar de temperatuur het hele etmaal boven 20 graden blijft, is officieel ook sprake van een tropennacht.



Morgen, dinsdag 19 juli, wordt het zeer warm. In het midden en zuiden van het land geldt van de ochtend tot in de avond #codeoranje voor zeer hoge temperaturen, met maximumtemperaturen van 38-39°C. #knmiwaarschuwing pic.twitter.com/xEz01odR21 — KNMI (@KNMI) July 18, 2022

In de buurt van hoogste temperatuur ooit gemeten

Op veel plaatsen in de zuidelijke helft van het land loopt de temperatuur volgens weerdienst Weeronline op naar 38 of 39 graden. Regionaal zijn waarden van ruim 39 of misschien zelfs wel 40 graden mogelijk. Dit zijn dan waarden op het platteland en in de schaduw. Wilfred Janssen van Weeronline: „Daarmee komen we in de buurt van de hoogste temperaturen die ooit in ons land zijn gemeten.”

Het hitterecord ligt op 40.7 graden, gemeten op 25 juli 2019 in Gilze Rijen. Voor De Bilt staat het record op 37.5 graden, ook op dezelfde dag als het nationaal record. „Morgen komen we dus in de buurt van beide records, maar het eventueel breken ervan zal erg krap worden. De kans dat we morgen een nieuw nationaal en/of officieel hitterecord kunnen noteren is nu nog 30 procent.”

In stedelijk gebied nóg heter

In stedelijk gebied wordt het tijdens code oranje zelfs nog een flink stuk warmer dan op het platteland. Waar het in het buitengebied op de warmste plaatsen ruim 39 graden kan worden, kunnen thermometers in betegelde achtertuinen en in smalle zonnige steegjes waarden ver over 40 graden laten zien. De stenen in stedelijk gebied nemen overdag ook veel van de warmte op, waardoor het in de avond en nacht ook maar heel moeizaam afkoelt.

Janssen meldt: „Het is dus zeker in bebouwd gebied nóg belangrijker om goed te drinken en voldoende verkoeling te zoeken. Beperk daarnaast fysieke inspanning op het warmste moment van de dag. Daarnaast worden alle voet- en fietspaden en autowegen ook ontzettend heet. De temperatuur van het donker gekleurd asfalt kan boven 50 graden uitkomen. Op sommige plaatsen in de volle zon wordt asfalt zelfs zacht door de extreme hitte. Bedenk dus goed dat wanneer je de hond uitlaat de pootjes op asfalt snel kunnen verbranden.”



Morgen, dinsdag, geldt in het midden en zuiden code oranje voor de hitte. https://t.co/9jRPva4zyH — Weeronline (@weeronline) July 18, 2022

Evenementen door code oranje afgelast

Naast de eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen zijn ook een aantal andere evenementen afgelast vanwege de hitte. Zo gaat in Alkmaar de kaasmarkt morgenavond niet door en is in het Zuid-Hollandse dorp Stompwijk een paardenrace die vandaag gepland stond afgelast. Volgens de gemeente Alkmaar is de keuze om de avondkaasmarkt niet door te laten gaan onvermijdelijk. „We zijn zuinig op onze gasten, kaasdragers, producenten en de bezoekers. En uiteraard op de kazen”, aldus wethouder Robert te Beest.

Ook de organisatie van de Stompwijkse Paardendagen kon bijna niet anders dan het slotevenement te annuleren. Vanwege het warme weer is het niet verantwoord om de paarden te vervoeren en ze te laten racen, aldus Harddraverijvereniging Nooit Gedacht.

Een aantal sportevenementen moest ook sneuvelen vanwege de verwachte hitte. Zo gaat in Zeeuws-Vlaanderen de zomerloop die morgen gepland stond in het dorp Sint Kruis niet door. Verder is de oefenwedstrijd die de Maastrichtse voetbalclub MVV morgen zou spelen tegen het Belgische Patro Eisden vervallen en in Groesbeek (Gelderland) is de oefenwedstrijd tussen De Treffers en NEC afgelast.