Eén van de grootste droogtes in jaren: ‘Extra alert op (bos)branden’

Door de droogte van de afgelopen weken zijn organisaties zoals Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer „extra alert” op natuurbranden. Op Natuurbrandrisico.nl, van Brandweer Nederland, valt te lezen dat in bijna heel Nederland de hoogste fase geldt. Dat betekent dat het al langere tijd droog is geweest en het risico op een brand in de natuur groot is.

Rijkswaterstaat is met de droogte „uiteraard nog meer alert op de situatie langs de weg”, aldus een woordvoerster. „We signaleren bermbranden via onze verkeerscamera’s boven snelwegen en onze weginspecteurs kunnen ze ook onderweg signaleren. Ook kunnen automobilisten ze opmerken en ons of de brandweer bellen.” Hoeveel bermbranden er de afgelopen tijd geweest zijn, kon de dienst niet zeggen omdat brandende auto’s op een vluchtstrook ook meegenomen worden in de cijfers.

‘Gebruik je gezonde verstand’

Volgens natuurorganisatie Staatsbosbeheer is fase twee „niet ongebruikelijk voor de tijd van het jaar”, onder meer vanwege de droogte en de wind. Daarom roept Staatsbosbeheer andermaal het publiek op om te blijven opletten: „Gebruik je gezonde verstand. Normaal gesproken ga je al niet barbecueën in de natuur, nu is dat helemaal dom om te doen. En zie je een beginnend brandje, schakel de hulpdiensten in.”



Staatsbosbeheer benadrukt zich het hele jaar bezig te houden met het voorkomen van natuurbranden. Zo worden droge gebieden nat gehouden door het grondwaterpeil te verhogen en worden in naaldbossen loofbomen neergezet, die minder brandbaar zijn. Staatsbosbeheer is „extra alert” in de eigen gebieden, waar het met andere terreinbeheerders patrouilleert.

Grote droogte: bijna 250 millimeter neerslagtekort

Het aantal natuurbranden in Nederland schommelt de laatste jaren, becijferde Brandweer Nederland. In 2018 waren er veel, 949, het jaar erna weer minder. In 2020 steeg het aantal, maar in 2021 daalde het naar 212 natuurbranden. Dit jaar waren er tot half juli 352 natuurbranden. „Dat komt omdat het weer droger is dit jaar. En door de toenemende droogte neemt de kans op onbeheersbare branden toe”, zegt een woordvoerster. Met fase twee zorgt de brandweer ervoor dat ze sneller kan opschalen en meer auto’s kan sturen naar een brand die zich snel kan uitbreiden, zegt ze.

Door de aanhoudende droogte staat 2022 momenteel op de zesde plek in de top 10 van droogste jaren ooit. Het neerslagtekort staat vandaag op 205 millimeter. De komende twee weken wordt nauwelijks regen verwacht waardoor het tekort verder oploopt naar 250 millimeter, meldt Weer.nl.

De laatste tijd is er veel aandacht geweest in de media rondom de bosbranden in het zuiden van Europa. De grootste vuren laaiden vooral in bossen rond Bordeaux in Frankrijk. Maar ook in Spanje en Portugal ging een hoop natuur in vuur op.