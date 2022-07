Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kogel is door de kerk: Verenigd Koninkrijk neemt organisatie Songfestival over van Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk neemt de organisatie van het Eurovisie Songfestival over van Oekraïne. De oorlog in Oekraïne maakt het inmiddels onmogelijk om het Europese zangfestijn te organiseren en dus gaan de Britten dit doen. Vandaag bevestigde organisator European Broadcasting Union (EBU) die beslissing.

Oekraïne werd dit jaar de winnaar van het Eurovisie Songfestival. De oorlog was destijds al gaande. Het Verenigd Koninkrijk eindigde bij de laatste editie op de tweede plaats. Door de huidige situatie in het Oostblok vreesde men al dat een Songfestival niet haalbaar was en daar zijn de EBU, de BBC en de Oekraïense omroep UA:PBC het over eens. Eerder sprak oud-premier Boris Johnson nog uit dat hij vond dat het Songfestival gewoon moest doorgaan in het Oekraïense Kiev.



Oekraïne laat organisatie Songfestival over aan Britten

De Britten moeten het dus gaan doen. Overigens betreft het een samenwerkingsverband tussen de twee landen. Hoewel het Verenigd Koninkrijk zich over de organisatie bekommert, gebeurt dit nog steeds „namens Oekraïne”, volgens de EBU. Oekraïne is en blijft het organiserende land en plaatst zich daardoor automatische voor de finale. En de BBC en UA:PBC slaan de handen ineen. In de show komen Oekraïense elementen terug, die ook zullen verwijzen naar de oorlog in het land.

„Het Eurovisie Songfestival van 2023 zal niet in Oekraïne zijn, maar wel ter ondersteuning van Oekraïne”, zegt Mikola Tsjernotitski, directeur bij de Oekraïense omroep UA:PBC, over het besluit. „We zijn onze BBC-partners dankbaar voor hun solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we samen Oekraïne in het evenement kunnen verwerken en dat we Europa weer kunnen verenigen door middel van vrede, steun en het vieren van diversiteit en talent.”

Exacte locatie Verenigd Koninkrijk nog onbekend

Waar in het Verenigd Koninkrijk de internationale zangcompetitie plaatsvindt is nog niet bekend. Dat wordt in de komende maanden besloten. Steden als Manchester, Liverpool, Leeds, Belfast en Londen blijken geïnteresseerd als locatie. Eerdere jaren dat het Verenigd Koninkrijk het liedjesfestijn organiseerde was dat in onder meer de Royal Albert Hall in Londen, de Brighton Dome in Brighton, het Wembley Conference Centre in Londen en de National Indoor Arena in Birmingham.