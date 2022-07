Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bosbranden in Zuid-Europa worden groter en groter, piloot omgekomen bij blusactie

Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de hevige bosbranden in Zuid-Europa. Op veel plekken breidt het vuur zich alleen maar uit en waar de vlammen al wel gedoofd zijn, wordt gevreesd dat het toch weer kan oplaaien. Frankrijk en Portugal krijgen daarom inmiddels hulp uit andere landen.

De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden alsmaar groter. In het departement Gironde staat vandaag zeker 10.000 hectare bos in brand, een dag eerder was dat nog ongeveer 7300 hectare.

Meer dan 12.000 mensen geëvacueerd

Meer dan duizend brandweermensen proberen het vuur in Gironde onder controle te krijgen. Daarbij maken zij gebruik van onder meer blusvliegtuigen. Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. Onder de evacués zijn ook veel toeristen.

In het Franse Landiras blijft het vuur zich naar het zuidwesten verspreiden vanwege een sterke wind. Op die plek is in totaal zo’n 6500 hectare bos verbrand. Iets westelijker, in Teste-de-Buch, is ruim 3000 hectare bos getroffen. Die brand is niet groter geworden, maar is ook nog niet onder controle. De kans dat het vuur weer oplaait is dan ook groot.

Frankrijk heeft al wekenlang te maken met bosbranden als gevolg van droogte die wordt veroorzaakt door zeer hoge temperaturen. Ook in Portugal, Spanje en andere Europese landen woeden bosbranden als gevolg van de hitte.

Noodtoestand in Portugal vanwege bosbranden

Zo geldt in Portugal tot en met morgen de op twee na hoogste noodtoestand voor het hele vasteland. Natuurbeschermingsorganisatie ICNF zegt dat er al ruim 40.000 hectare land is verwoest. Vooral in het noorden van het land is de brandweer druk met het blussen van bosbranden. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met blussen. Gisteren kwam er bij die blusacties een piloot van een blusvliegtuig om het leven.

De temperaturen in Europa blijven de komende dagen hoog. De Franse weerdienst verwacht voor vandaag temperaturen rond de 40 graden in Bordeaux. Morgen kan het op sommige plekken nóg warmer worden en maandag komt de temperatuur naar verwachting boven de 42 graden uit.