Zo kies je de juiste (festival)oordoppen volgens een audioloog

Bescherm jij je gehoor op een festival alleen met die gele oordoppen van schuim? Dat is beter dan niets, maar je kunt je gehoor nog veel beter beschermen. Onze collega’s van Manners Magazine spraken met audioloog Jan de Laat over de beste tips om gehoorschade tegen te gaan.

Tomorrowland, Defqon.1, Lowlands, Awakenings… Alle festivals die we de afgelopen twee jaren verplicht hebben overgeslagen, worden in 2022 dubbel en dwars ingehaald. En dat is genieten, maar niet al te best voor onze oren. Gehoorschade ligt namelijk al snel op de loer, horen we van klinisch fysicus audioloog Jan de Laat.

Gehoorschade na een festival

We worden continu gewaarschuwd voor gehoorschade als gevolg van luisteren naar te harde muziek. En dat is niet voor niets, want op dit moment heeft maar liefst 13 procent van de Nederlandse jongeren last van beginnende gehoorschade. Wat gebeurt er precies in ons oor waardoor gehoorschade ontstaat?

De Laat legt het uit: „We spreken van mechanische schade als de overgang van geluidstrilling in het binnenoor niet meer goed functioneert. Er ontstaat dan bijvoorbeeld een te grote geluidsgolf in het binnenoor, waardoor de trilhaartjes in het oor knakken, plat liggen of niet meer terug buigen. Als die schade plaatsvindt, dan komt er geen goed signaal meer in de hersenen. Dat kan zorgen voor een permanente piep.”

Daarnaast komt er bij tinnitus ook nog een psychische component kijken. „Bij tinnituspatiënten die veel last hebben van de piep, is het psychische aandeel misschien wel 80 procent. We kunnen bij het Audiologisch Centrum mensen met een permanente piep in het oor helpen om beter met dit geluid om te gaan, waardoor iemand de tinnitus goed kan accepteren.”

👂🏼 Tinnitus, kom je daar nog vanaf? Het vervelende aan gehoorschade is dat het permanent is. Je zit er dus voor de rest van je leven aan vast, en daarom is gehoorbescherming juist zo belangrijk. Al zijn er volgens De Laat op dit moment wel veel onderzoeken die hoop bieden: „Er is veel toekomstmuziek op dit gebied. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of je door middel van stamceltechnieken en gentherapie de weerbaarheid van de cellen in je oor kunt verbeteren, maar ook om de kapotte cellen te kunnen vervangen. We denken dat dat zeker mogelijk is, maar we zitten nog in de beginfase.”

Tinnitus is niet de enige vorm van gehoorschade. „Ook de manier waarop je hoge tonen hoort, kan worden aangetast als je onbeschermd naar te harde muziek luistert. „Dat klinkt in eerste instantie onschuldig, maar op lange termijn zorgt dat ervoor dat je niet goed kunt horen met geroezemoes om je heen.”

Volgens de Laat hebben dan ook meer jongeren last van gehoorbeschadiging dan we denken. „Veel jongeren hebben in een rumoerige ruimte moeite met mensen verstaan, zoals bij de kassa in een drukke supermarkt.” Ook hebben jongeren met gehoorschade een grotere kans op een hoortoestel op latere leeftijd, voegt De Laat toe. „Een hoortoestel dragen als je 50 bent? Dat is wel de toekomst als je jouw oren nu niet goed beschermt.”

Gehoorbescherming kopen voor een festival

Zelf gehoorbescherming kopen voor je volgende festival of concert? Het beste ga je voor op maat gemaakte oordoppen met een muziekfilter, vertelt de Laat. Deze hebben alleen wel een flink prijskaartje: voor één paar oordoppen betaal je zo’n 130 euro of meer. Je kunt de oordoppen echter wel zo’n twee jaar gebruiken en je beschermt je gehoor er het beste mee, dus volgens de audioloog is het de investering zeker waard.

Passen op maat gemaakte oordoppen op dit moment niet in jouw budget? Ook voor een paar tientjes zijn er al goede oordoppen op de markt die jouw gehoor beter beschermen dan schuimrubberen oordopjes. Welke je in deze prijscategorie kiest, maakt volgens de audioloog niet veel uit: „Ze werken allemaal goed.”

We selecteerden de meest stijlvolle (en minst zichtbare) oordoppen van het moment voor je.

1. Loop Experience earplugs

De naam van Loop verwijst naar de kenmerkende ringvorm van de oordoppen. Stijlvol. Deze oordoppen blokkeren niet al het geluid, maar verminderen het geluidsniveau zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Ze kosten 24,95 euro.

2. Alpine oordoppen

Als het om gehoorbescherming gaat, is het merk Alpine een bekende. De Alpine PartyPlug kost 13,95 euro en is verkrijgbaar in het wit, zwart en transparant.

3. Pluggerz Uni-Fit Music Premium

Deze universele muziekoordoppen komen met een speciaal muziekfilter, waardoor geluid niet wordt vervormd tijdens het uitgaan of muziekevenementen. De kosten: 29,95 euro.

4. Noizezz Orange Strong

De oordoppen van Noizezz zie je bijna niet zitten in het oor, maar je voorkomt er wel gehoorbeschadiging mee en de geluidskwaliteit van de muziek blijft behouden. Ideaal tijdens een festival Je betaalt er 49,95 voor.