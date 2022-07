Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wordt de Noordoostpolder een tweede Ter Apel? De gemeente is er als de dood voor

De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel lijken met de dag erger te worden. Het COA is daarom hard op zoek naar een extra aanmeldlocatie voor vluchtelingen. Deze lijkt gevonden in de Noordoostpolder, alleen zit de plaatselijke politiek absoluut niet op te wachten op een azc in de regio.

Wat de casus extra saillant maakt, is het feit dat er een boerderij verdwijnt in het gebied om het centrum mogelijk te maken. De veehouderij past niet meer in de stikstofplannen van de provincie en is op hun advies aangekocht door het COA.

Stabiel AZC

De plannen zijn Alex Tuinenga van de Politieke Unie Noordoostpolder, de grootste partij in die raad, dan ook een doorn in het oog. Hij vindt dat zijn gemeente al genoeg bijdraagt aan vluchtelingenopvang. Bovendien werd de bewoners in 2016 expliciet beloofd dat er geen uitbreiding zou komen van het aantal asielbedden. „Er zijn in het verleden weleens problemen geweest met het azc in Luttelgeest. Nu is de situatie weer stabiel, dus waarom zou je dat verstoren?”

Fractievoorzitter van ONS, Berthoo Lammers, spreekt zelfs van onbehoorlijk bestuur omdat de bewoners de plannen via de pers moesten horen. De buurt heeft volgens hem verder geen behoefte aan agressie op buslijnen, zoals regelmatig voorkomt in Ter Apel. Tegelijk erkent Lammers dat de lokale politiek weinig kan doen als Den Haag de plannen erdoor wil drukken via een zogeheten aanwijzing. Een instrument dat volgens hem eigenlijk niet past bij een goed functionerende democratie „Het Rijk kan de vluchtelingenstroom niet aan, maar wijst ons wel aan als emmer onder de lekkende kraan. Daar heb ik moeite mee.”

Kleinschalige opvang

De ChristenUnie-SGP wil alleen meewerken aan zeer tijdelijke opvang. De huidige 1000 vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen zijn volgens de partij het maximum dat de Noordoostpolder aankan. Sowieso moet deze doelgroep volgens hen überhaupt kleinschaliger worden opgevangen over heel het land. „Het is verder niet acceptabel dat het Rijk plannen maakt zonder de omwonenden te betrekken.”

Extra pijnlijk is volgens CDA-fractievoorzitter Marian Uitdewilligen dat het aanmeldcentrum wordt gebouwd op de plek waar eerst een veehouderij stond. Deze kwam vrij vanwege de strengere stikstofregels en werd op advies van de provincie Flevoland door het COA aangekocht. Of hiermee niet letterlijk boeren worden vervangen voor vluchtelingen? „Het stikstofprobleem wordt in ieder geval opgelost met een ander probleem en dat voelt niet netjes. Er is draagvlak in de buurt nodig.”