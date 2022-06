Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Asielzoekers van burgemeesters overal welkom, met een forse ‘maar’

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad werken mee aan de door het kabinet gevraagde extra opvang voor asielzoekers. Maar het Rijk moet dan wel tegelijkertijd toezeggingen nakomen die deze week gedaan zijn.

Als blijkt dat dat in de komende tijd niet gebeurt, dan staken de veiligheidsregio’s hun inspanningen. Dat meldde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Asielzoekers, maar ook extra ambtenaren

De burgemeesters verwachten van het Rijk dat de beloofde dertig extra ambtenaren per veiligheidsregio die het een en ander moeten gaan regelen er snel zijn. Ook moet het kabinet in de komende drie maanden werken aan een langetermijnperspectief voor de asielopvang. Bruls noemde de overeenstemming die vandaag met bewindslieden is bereikt „een fragiele afspraak”.

De 25 veiligheidsregio’s gaan elk zoeken naar 225 extra noodopvangplaatsen om de overvolle aanmeldlocatie in Ter Apel te ontlasten. Enkele kleine regio’s zullen dat aantal wellicht niet helemaal gaan halen, aldus Bruls. Daarnaast moet er huisvesting komen voor 7500 statushouders. Die kunnen dan het asielzoekerscentrum verlaten, zodat er doorstroming is. Naast extra ambtenaren heeft het kabinet 40 miljoen toegezegd om woonruimte voor deze groep te realiseren.

‘Het werkt al niet sinds 2015’

Het Veiligheidsberaad benadrukte vandaag dat het op 1 oktober weer afgelopen is met de extra crisisnoodopvang van asielzoekers. Dan moet er minstens een nieuwe opvanglocatie naast Ter Apel zijn gerealiseerd en liever nog drie, aldus Bruls. Ook moet het opvangsysteem flexibeler worden, want „we weten al sinds 2015 dat het zo niet werkt”, aldus de beraadsvoorzitter.

Volgens Bruls werken de burgemeesters na veel aarzelingen in het begin van de week toch mee, omdat ze allemaal snappen dat er iets moet gebeuren. „Maar het kabinet moet wel vertrouwen terugwinnen. Er wordt alweer iets heel groots van gemeenten gevraagd, terwijl het helemaal niet hun taak is. En ook niet bij de kerntaken van een veiligheidsregio hoort. We willen elke twee weken monitoren hoe het met de inspanningen van het Rijk gaat.” De burgemeesters hebben de bewindslieden ook duidelijk gemaakt dat het nu echt de laatste keer is dat er „zo’n immense vraag” kan worden gesteld.

De ministerraad bespreekt de standpunten van het Veiligheidsberaad vanmiddag. Eind van de middag volgt een brief aan de Tweede Kamer. De veiligheidsregio’s gaan zo snel mogelijk aan de slag met de nieuwe opgave, aldus Bruls.