11,8 miljoen voor overstromingen Limburg is op: ‘Al het geld is bij gedupeerden’

De 11,8 miljoen euro die via Giro 777 is ingezameld voor de gedupeerden van de overstromingen in Limburg een jaar geleden, is inmiddels helemaal toegekend of gereserveerd voor getroffen particulieren en organisaties. Dat meldt het Nationaal Rampenfonds.

Het Rampenfonds stelde na de overstromingen van juli vorig jaar Giro 777 open. Ruim dertig aanvragen voor herstelprojecten van maatschappelijke organisaties zijn inmiddels grotendeels afgehandeld.

Geld voor zorgvakanties en door overstromingen verwoest zwembad

Het gaat daarbij om onder meer een project van de Stichting Wigwam in Valkenburg. Dat project moet ervoor zorgen dat een verwoeste locatie waar zorgvakanties en activiteiten worden aangeboden aan gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking weer wordt opgeknapt. Ook is er geld beschikbaar voor het Zwembad Meerssen. Door de wateroverlast was het zwembad vervuild en moesten er pompen worden vervangen. Ook het horecagebouw raakte beschadigd en moest worden hersteld.

Huishoudens die flinke schade opliepen door de overstromingen konden een maand na de overstroming een gift van 1000 euro aanvragen. Aan het eind van vorig jaar kregen 2518 mensen met waterschade dit bedrag op hun rekening.

Extra geld voor zwaarst getroffen huishoudens in Limburg

Verder hebben de huishoudens die het zwaarst getroffen waren door de watersnood nog eens 1000 euro extra ontvangen uit het Nationaal Rampenfonds. In november maakte het fonds bekend dat de zwaarst gedupeerden extra geld aan konden vragen. In totaal ging het om 5,2 miljoen euro. Begin september ontving de eerste groep zwaar getroffenen het geld op de bankrekening.

Het Nationaal Rampenfonds laat weten dat al het gedoneerde geld naar de gedupeerden gaat. „De zeer beperkte kosten voor enkele ingehuurde ondersteunende medewerkers zijn ten laste gekomen van het eigen vermogen van het Nationaal Rampenfonds en niet ten koste gegaan van de voor deze ramp gedoneerde gelden”, aldus het fonds.