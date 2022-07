Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Russische journaalactiviste protesteert opnieuw tegen oorlog: ‘Poetin is een moordenaar’

De voormalig medewerkster van de Russische staatszender Channel One, Marina Ovsjannikova, heeft opnieuw van zich laten horen. De vrouw, die in maart een uitzending verstoorde door in beeld te verschijnen met een protestbord, plaatste gisteren een protestvideo op haar Telegram-kanaal.

In de video is te zien dat Ovsjannikova aan de oever van de Moskva staat, vlakbij bij het Kremlin. Ze heeft een bord in haar handen. Daarop staat de tekst ‘Poetin is een moordenaar. Zijn soldaten zijn fascisten. 352 kinderen zijn gestorven. Hoeveel kinderen moeten er sterven voordat je stopt?’. De beelden laten verder een zwijgende Ovsjannikova zien. Voor haar liggen een aantal knuffels op de grond.



«Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?». Марина Овсянникова провела одиночный пикет на набережной напротив Кремля. pic.twitter.com/lnPB7oDk6X — The Insider (@the_ins_ru) July 15, 2022

Onduidelijkheid over de afloop van protestactie

In de Telegrampost staat niet beschreven wanneer de video precies is gemaakt. Ook is niet duidelijk hoe de actie van Ovsjannikova is afgelopen en of ze is gezien door Russische veiligheidstroepen. Bij dit soort protesten zijn zij vaak snel ter plaatse om een einde aan de de acties te maken.

Ovsyannikova werd internationaal bekend nadat ze in maart een uitzending van staatszender Channel One verstoorde. Ze verscheen in beeld met een protestbord in haar handen. Ze riep „Nee tegen de oorlog” en „Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Er wordt tegen je gelogen”.



Ovsjannikova kreeg een boete van 3000 roebel

Kort na haar protestactie werd Ovsjannikova gearresteerd. Ze werd beschuldigd van het in diskrediet brengen van het Russische leger en moest volgens Insider een boete van 3000 roebel (ongeveer 260 euro) betalen. Ook zou ze zeker veertien uur lang verhoord zijn. Er hangt hangt Ovsjannikova mogelijk nog een celstraf van vijftien jaar boven het hoofd vanwege de protestactie.

Na haar protest kreeg Ovsjannikova de mogelijkheid om politiek asiel aan te vragen in Frankrijk, maar dat weigerde ze. Afgelopen april reisde ze naar Berlijn, waar ze voor de Duitse krant Die Welt werkt.