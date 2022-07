Amerikaan na meer dan een eeuw alsnog erkend als olympisch kampioen

De Amerikaanse atleet Jim Thorpe krijgt na 110 jaar alsnog zijn twee olympische titels terug. Hij won op de Olympische Spelen van 1912 in Stockholm als eerste inheemse Amerikaan goud, op zowel de vijfkamp als de tienkamp. Maar zijn medailles werden afgenomen.

Thorpe moest zijn gouden medailles inleveren vanwege het schenden van de amateurregels. Maanden na zijn overwinning berichtten Amerikaanse kranten dat hij vóór zijn deelname aan de Olympische Spelen twee zomers lang had meegedaan aan professionele honkbalwedstrijden. Daar had de atleet een klein geldbedrag mee verdiend, iets wat in strijd was met de regel dat atleten die deelnamen aan de Spelen geen betaalde sporten mochten uitoefenen.

🥇 IOC to display the name of Jim Thorpe as sole Stockholm 1912 pentathlon and decathlon gold medallist.

The change comes on the day of the 110th anniversary of Thorpe’s medal in decathlon.

Read more about it 👉https://t.co/crIIXvhaNJ pic.twitter.com/oSAjEoDKnJ

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 15, 2022