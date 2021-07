1000 euro voor 8000 zwaar getroffen huishoudens in Limburg via Giro 777

De huishoudens in Limburg, die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen, krijgen 1000 euro als gift van Het Nationaal Rampenfonds. In totaal is er al 8,5 miljoen euro binnengekomen via Giro 777.

Met dit financiële gebaar willen donateurs de getroffenen een handje helpen, zodat ze hun huis en aangelegen terrein weer kunnen herstellen. Dat is nodig, aangezien veel mensen geen geld krijgen van verzekeraars. Dat komt omdat ze zich in een risicogebied bevinden. Het Nationaal Rampenfonds verstrekt het geld aan de gemeenten, die het op hun beurt zo snel mogelijk doorgeven aan de huishoudens.



Ik hoor van veel mensen hier dat de verzekeraar niet vergoedt, bv. omdat hun restaurant 'zich in een risicogebied bevindt' of 'schade door de Maas nu eenmaal niet vergoed wordt.' Trieste verhalen en mensen zijn radeloos. Weet iemand waar de opbrengst van #giro777 naar toe gaat? https://t.co/1q6BV1Jc92 — Ingrid Mols (@ingmols) July 23, 2021

Sinds de watersnoodramp in 1953 zijn verzekeraars huiverig met het vergoeden van waterschade. Dat betekent dat als grote rivieren of dijken overstromen, dit niet wordt gedekt. Dat geldt nu ook in deze situatie, waarbij vele huizen zijn ondergelopen door het overstromen van de Maas. De kosten kunnen zo hoog oplopen, dat verzekeraars failliet zouden gaan.



Zorginstelling Sevagram heeft na het hoogwater in Valkenburg een eerste schatting kunnen maken van de materiële schade. Die bedraagt op dit moment 42,5 miljoen euro. https://t.co/ymxsIrsA4d pic.twitter.com/fYX4dqdyMW — 1Limburg (@1Limburg) July 23, 2021

Waterschade zorginstelling Limburg

Maar niet alleen huizen en restaurants melden schade. Zo schat zorginstelling Sevagram de schade aan hun pand in Valkenburg op meer dan 40 miljoen, meldt 1Limburg. Zorglocatie Valkenheim, met plaats voor 84 bewoners, is het hardst getroffen door de overstroming van de Geul vorige week. Volgens Pim Steerneman, voorzitter van de raad van bestuur van Sevagram, kan het pand als verloren worden beschouwd.

De verwoestende werking van het water is volgens Steerneman overal zichtbaar. „Het pand zal gesloopt moeten worden. We kunnen nu al zeggen dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een langdurig traject zal worden”, zegt Steerneman.

Op Twitter meldt Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, dat ze heeft gesproken met verschillende ondernemers uit Valkenburg. Zo laat ze weten mee te leven met de dupeerden en zegt ze bezig te zijn met het ontwikkelen van een vangnet voor niet-gedekte schade van de overstroming.



Vandaag hoorde ik heftige verhalen van ondernemers uit Valkenburg. Het is niet mals hoeveel impact de overstroming heeft, ik wens ze heel veel sterkte. Het kabinet ontwikkelt een vangnet voor niet-gedekte schade van de overstroming ⤵️https://t.co/OL7W24KXbS pic.twitter.com/2203OwCGS2 — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) July 23, 2021

Giro 777

Ook het inzamelingsnummer Giro 777 gaat door. Zo zal er vanaf vanmiddag een formulier worden geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven hebben de afgelopen week al geld overgemaakt.

Doneren? Ook dit is nog steeds mogelijk via Giro 777 via elke bank in Nederland op het rekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777.