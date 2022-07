Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste officiële tropische dag een feit en dit dorpje spant in de hitte de kroon

In De Bilt werd het om 14.20 uur 30,1 graden en daarmee is het de eerste officiële tropische dag van het jaar. Op meerdere plaatsen in het land is het tropisch warm. De feitjes van deze hitte-dag.

De hoogste temperatuur tot dusver is gemeten in Westdorpe met 33,6 graden, meldt weerdienst Weeronline. Westdorpe ligt in de gemeente Terneuzen in de provincie Zeeland. Morgen wordt nog heter trouwens. Dan geldt vanaf 11.00 uur ook code oranje.

Vorig jaar steeg de temperatuur op 17 juni voor het eerst in De Bilt tot boven 30 graden en in 2020 steeg het kwik op 26 juni naar tropische waarden. Gemiddeld, volgens de klimaatperiode 1991-2020, komt het op 29 juni tot de eerste officiële tropische dag. De eerste 30 graden in De Bilt is dan ook later dan gebruikelijk. Lokaal kwam het al eerder tot een tropische dag. Op 18 mei 2022 steeg het kwik in Arcen naar 30,2 graden.

Gemiddelde hitte per jaar

Gemiddeld komt het in De Bilt tot vijf tropische dagen in het jaar. Vorig jaar bleef het bij die ene tropische dag op 17 juni. In 2020 noteerde De Bilt in totaal twaalf tropische dagen en in 2019 kwam het tot elf dagen met een maximumtemperatuur van tenminste 30 graden. Het jaar met de meeste officiële tropische dagen in De Bilt was 1976. Toen werden er veertien genoteerd. In 2006 waren het er dertien.

Kans op tropische dagen neemt toe

Dit jaar is de eerste tropische hitte-dag redelijk laat, daar de eerste officiële tropische dag gemiddeld op 29 juni valt. Dertig jaar geleden, in de klimaatperiode 1961-1990, viel de eerste officiële zomerse dag in De Bilt pas op 3 juli. Door de opwarming van het klimaat neemt niet alleen de kans op tropische dagen toe, maar komt deze ook wat eerder.

De meest vroege tropische dag in De Bilt werd op 9 mei 1976 gemeten. Daarna komt 11 mei 1998 met op het hoofdstation 30,3 graden. Op 22 mei 1922 steeg het kwik naar 32,4 graden. In 1949 moest zelfs tot na de zomer worden gewacht op de eerste tropische dag. Pas op 5 september steeg het kwik naar maximaal 32,6 graden.

Rico Schröder van Weeronline meldt: „Van 1901 tot en met 1993 waren er maar liefst 37 jaren zonder tropische warmte. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, want sinds 1994 is het elk jaar tot tenminste één tropische dag gekomen. In de jaren negentig kwam het alleen in 1993 niet tot een tropische dag in De Bilt. In zowel de jaren tachtig, zeventig en zestig kwam het in vier van de tien jaren niet tot tropische warmte.”

Bruggen puffen in de hitte

Waar mensen en huisdieren (tips om je lieve beest te koelen vind je hier) vandaag heel wat af puffen, hebben ook de bruggen ‘het lastig’. Vanwege de verwachte hitte nemen lokale overheden en Rijkswaterstaat maatregelen om verkeersproblemen door niet-werkende bruggen te voorkomen. Door de warmte kan het brugdek uitzetten, waardoor mogelijk bruggen niet meer open of dicht kunnen.

Op sommige cruciale punten, zoals bij de bruggen op de Afsluitdijk, zijn door Rijkswaterstaat automatische koelsystemen geïnstalleerd. Koeling vindt daar plaats met een buizenstelsel. De systemen schakelen zich in als geconstateerd wordt dat het brugdek uitzet.

„Voor bruggen die nog handmatig in de gaten worden gehouden, was het vandaag nog niet nodig om extra te koelen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Morgen, wanneer hogere temperaturen worden verwacht, staan medewerkers opnieuw paraat om zo nodig in te grijpen.