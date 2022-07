Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hitte-run op bier, ijs en barbecuevlees, zomerkampen passen programma’s aan

Supermarkten zien dat met de huidige hitte producten als ijs, barbecuevlees en bier beter verkopen. Keten Albert Heijn meldt dat consumenten deze dag ook vaker frisdrank, water en sappen kopen. Er is ook hitte-nieuws uit de warme zomerkampen die momenteel worden gehouden.

Net als bij supermarktketen PLUS is er in de winkels van genoemde marktleider Albert Heijn genoeg voorraad.

Vandaag is de eerste officiële tropische dag van dit jaar in Nederland, met temperaturen in De Bilt van minstens 30 graden. Morgen wordt het naar verwachting nog warmer. Vanaf 11.00 uur is code oranje afgekondigd.

Geen lege schappen door de hitte

Bij PLUS is niet het beeld dat er landelijk veel lege schappen zijn. Collega-supermarkt Lidl wil niet op concrete vragen ingaan, maar laat wel weten dat „bepaalde categorieën met dit weer beter lopen dan andere”.

Marktplaats meldt dat bijna vier keer zoveel wordt gezocht naar airco’s. De afgelopen week werd ruim 55.000 keer gezocht naar een (mobiele) airco, een week eerder nog 14.000 keer.

Zomerkampen spelen in op de warmte

Vanwege de hitte passen de organisaties van zomerkampen voor kinderen de activiteiten de komende dagen aan. Zo worden de intensieve onderdelen verplaatst naar koelere momenten van de dag en krijgen de deelnemers vaker te drinken. „Bij de zeilkampen gaan we nu overdag niet veel het water op, maar ‘s avonds”, zegt een woordvoerster van Vinea, die deze week op zo’n twintig locaties zomerkampen houdt.



„We hebben veel verschillende kampen en zijn ook veel op het water, dus dan kun je lekker zwemmen om af te koelen”, vertelt ze. Ook krijgen de kinderen meer te drinken, zijn er extra pauzes en is er bouillon als voorgerecht tijdens het eten. Op sommige locaties zijn ventilatoren neergezet en de reisleiding heeft instructies gekregen goed te kijken naar wat veilig is. „We zullen nu niet om 13.00 uur ‘s middags gaan voetballen, maar in de ochtend of einde van de dag.”

Scouting in de hitte

Scouting Nederland heeft ook de lokale groepen gewaarschuwd voor de hitte. In totaal zijn er deze zomer 5000 kampen voor in totaal rond de 100.000 scouts en is dit een van de drukste weken. Op Instagram is een bericht te zien:



Volgens een woordvoerster is er ook informatie beschikbaar voor de organisaties van de kampen over hoe om te gaan met de warmte. En als het te zweterig wordt in de tent, adviseert ze: „Ga lekker in de buitenlucht slapen.”

Voor de kinderkampen van Club Adventure – op twee locaties waar deze week zo’n 120 kinderen te vinden zijn – is het weerprotocol aangescherpt vanwege de hitte. „We nemen passende maatregelen”, zegt mede-eigenaar Jos de Klijn. „Zo is het programma aangepast, maar streven we ernaar wel alle activiteiten door te laten gaan op de koelere momenten op de dag.” Naast extra drinkpauzes en insmeren met een hoge factor zoekt de organisatie ook de koele plekken op. „En we doen waterspelletjes, onder meer met een waterglijbaan.”