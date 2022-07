Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lesje Engelse etiquette in Reizen Waes: ‘Een kunst in het Verenigd Koninkrijk’

Britse gewoontes leren, is sinds de Brexit in Londen steeds populairder geworden. Buitenlandse zakenlui volgen dan ook steeds vaker een lesje etiquette bij William Hanson. Presentator en acteur Tom Waes, bekend van onder andere de Netflix-serie Undercover, moet er in zijn reisprogramma ook aan geloven. En dat vinden kijkers van Reizen Waes hilarisch.

Volgens etiquette-kenner Hanson zijn de Britten altijd al vrij beheerst geweest. „In het Verenigd Koninkrijk hebben we er een kunst van gemaakt”, vertelt de keurige docent. „En nu is het typisch voor ons. Veel van wat ik leer, kun je toepassen in veel landen. Ik leer mensen een aantal vaardigheden die ze kunnen gebruiken op een borrel, op een date of een netwerkevent.”

Reizen Waes in wereldsteden

Als Waes, die voor zijn NPO 3-programma verschillende grote steden bezoekt, vraagt of hij er goed uit ziet in zijn zwarte pak, krijgt hij direct de wind van voren. „Het is keurig, maar voor ons is het wat begrafenisachtig”, bekent de docent. „Een zwart park met zwarte das dragen we als iemand gestorven is.”



#ReizenWaes confronteert mij met het meest Britse ooit: de juiste wijze waarop jij je thee hoort te roeren en te drinken pic.twitter.com/G3wO8tA4Hp — Mathijs van der Loo (@MathijsvdLoo) July 17, 2022



En ook een kopje thee drinken, klinkt makkelijker dan het is. Als de presentator zijn theekopje vastpakt, blijkt het dat hij gebruik maakt van de ‘haakmethode’, met zijn duim bovenop. „Eigenlijk moet je het tussen je vingers klemmen”, leert Hanson hem. En ook om een suikerklontje roeren gaat gepaard met een bepaalde techniek, volgens de Engelsen. „Roer zachtjes heen en weer, van zes uur naar twaalf uur.”

Little Jamaica

Dat Londen de grootste metropool in West-Europa is met een enorm diverse bevolking, bewijst Waes maar weer wanneer hij een bezoekje brengt aan de Wijk Brixton. Deze buurt wordt ook wel ‘Little Jamaica’ genoemd, door de hoeveelheid Jamaicanen die hier wonen. Verrassend genoeg is domino een populair spel in de Caraïben en dus gaat Waes naar één van de vele dominocafés in de Zuid-Londense wijk, waar hij dik wordt ingemaakt.

Maar de presentator bezoekt ook klassieke highlights, zoals het Buckingham Palace. Op de dag dat prins William en zijn Kate met elkaar trouwden, keken er maar liefst 2 miljard mensen. Die dag kan Margaret Tyler zich nog als de dag van vandaag herinneren. De Londense is zo’n groot fan van het koningshuis, dat ze haar huis heeft omgetoverd tot een mini-museum. Overal waar je kijkt, zie je merchandise. En dus is er niet veel ruimte meer over om te wonen. Als de kinderen van Tyler langskomen, moeten ze met een bord eten op hun schoot zitten en plek op de bank is er ook nauwelijks.



En dan is er nog de Diana-kamer. „Ik heb deze kamer laten bouwen toen ze gestorven is”, vertelt Tyler. „Om haar te herdenken. Ik heb ‘m intussen helemaal vol gezet.” Toch is er volgens de inwoonster van de hoofdstad nog genoeg ruimte in haar huis voor nieuwe spullen.



Reizen Waes (In Wereldsteden) is terug te kijken via VPRO.