Start proces vermoedelijke moordenaars Peter R. de Vries: dit staat ze te wachten

De rechtbank in Amsterdam begint vandaag aan het strafproces tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. De bekende misdaadverslaggever werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. In dit artikel praten we je kort bij over wat er is gebeurd en wat de twee verdachten te wachten staat.

Weinig mensen zullen het vergeten zijn, de zomerdag in 2021 toen Peter R. de Vries na een uitzending van RTL Boulevard werd neergeschoten. Zes dagen lag hij uiteindelijk in het ziekenhuis en Nederland hield haar adem in. Op 15 juli overleed hij.

Mogelijke moordenaars Peter R. de Vries voor de rechter

Heel even leek het alsof de twee verdachten, Kamil E. en Delano G., wegkwamen met hun vermeende daad. Maar nog geen uur na de aanslag reed de politie hen klem bij een afrit op de A4.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee weinig in te brengen tegen de beschuldigingen. Deze zaak is volgens hen dan ook ‘rond’. Dat betekent dat er voldoende bewijs is voor een veroordeling. Zo vond de politie in de auto onder meer het moordwapen (een omgebouwd alarmpistool) en een patroonhouder met daarop DNA van Rotterdammer G. (22). Hij is vermoedelijk de schutter.

Daarnaast trof de politie een smartphone aan in de auto, waarop uiterst grof geformuleerde berichten stonden over de moord. Er werd gecommuniceerd met een tot nu toe niet bij naam genoemde persoon die het tweetal zou hebben aangestuurd. Naar zijn rol doet de recherche nog onderzoek.

Aanslag

G. is dus vermoedelijk de schutter. Kamil E., een 36-jarige man uit Maurik, heeft volgens justitie voorverkenningen uitgevoerd in de omgeving van de aanslag. Zo zou hij De Vries een aantal keren hebben gevolgd na een optreden bij RTL Boulevard, zodat hij zijn route kende. Uiteindelijk werd de misdaadverslaggever in het hoofd getroffen in de Lange Leidsedwarsstraat.

Vandaag bespreekt de rechtbank het dossier en komen nabestaanden van De Vries aan het woord. Ook komt het OM vandaag met de strafeisen tegen het duo. 15 juni staat de tweede dag van het proces gepland, dan mogen de advocaten van de verdachten een pleidooi doen.

Justitie gaat ervan uit dat de moord op De Vries verband houdt met zijn rol als adviseur en vertrouwensman van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. Het onderzoek naar de opdrachtgevers van deze moorden is nog in volle gang. De uitvoerders zijn gepakt en berecht. De zaak-Wiersum loopt nog in hoger beroep.