De Spaarrekening van Yara (25): ‘Soms spaar en beleg ik 1/3 van mijn inkomen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 25-jarige Yara, die in goede maanden ongeveer 1/3 van haar inkomen spaart en belegt.

Beroep: communicatiemedewerker bij multinational

Netto-inkomen: 2400 euro

Woonsituatie: huurwoning met vriend

De Spaarrekening van Yara

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel heb ik bijna 15.000 euro gespaard en zo’n 5.000 euro belegd.”

Ben je daar blij mee?

„Aan de ene kant realiseer ik me dat er veel mensen zijn die een stuk minder te besteden hebben, maar aan de andere kant heb ik allerlei doelen die smakken met geld kosten.”

Wat voor doelen heb je zoal?

„Als mijn vriend ook fulltime werkt binnenkort, willen we op een gegeven moment wel een huis kopen. Hoewel ik daar nu wel even de hoop voor heb opgegeven. Verder wil ik ooit trouwen en staan er nog heel wat mooie reizen op mijn verlanglijstje.”

Hoe zorg je dat je die doelen behaalt?

„Ik focus me op de twee doelen die ik als eerst wil behalen: het koophuis en de mooie reizen. Wellicht zullen mensen zeggen dat je die reizen even on hold moet zetten voor een serieus doel als een koophuis. Maar de huizenmarkt voelt een beetje hopeloos momenteel en daarnaast wil ik ook genieten van het nu. Waarom ben je bewust bezig met sparen en besparen, als je er niet mee kunt doen waar je blij van wordt?”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar 500 euro en beleg minimaal 100 euro. In goede maanden spaar en beleg ik nog meer.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ik heb een spaarpotje voor mijn toekomstige huis waar ik elke maand echt geld voor opzij zet. Daar kom ik niet aan. Maar verder zijn de potjes er juist om te gebruiken wanneer ik het geld nodig heb. Zo heb ik dus ook een potje voor reizen en voor als apparaten stuk gaan, etc.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Tja, wat is goed met geld omgaan? Ik ben iemand die checkt of ze met haar verzekeringen niet ergens anders goedkoper uit is, ik hoef geen fancy auto, houd mijn bankrekening goed in de gaten en beleg voor later.

Maar ik koop ook weleens meer kleding dan ik zou willen en houd ervan om uit eten te gaan. Dat zijn echt gebieden waar ik nog wel meer op zou kunnen besparen.”

Wat zou je nog willen veranderen aan je financiële situatie?

„Omdat ik spaardoelen op de korte termijn heb, vind ik de verhouding tussen spaargeld en beleggingen nu scheef. Dat komt omdat ik net een paar grote aankopen heb gedaan en me redelijk ‘blut’ voel. Het is voor mij een teken dat ik weer even flink moet sparen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Investeer tijd in je financiën. Niet alleen door goed in de gaten te houden waaraan je je geld uitgeeft, maar ook door meer te leren over hoe je kunt sparen en beleggen. En houd bij het sparen je doel voor ogen.”

