Veel te doen om oppakken lid verboden pedofielenclub in Mexico: ‘Daar in een cel gooien’

De uit Lelystad afkomstige Nelson M., lid van de verboden pedofielenvereniging Martijn, is opgepakt in Mexico-stad. Dat melden het Mexicaanse Openbaar Ministerie en de Nederlandse stichting Free a Girl. De stichting heeft zich samen met de internationale hulporganisatie Operation Underground Railroad ingezet om M.’s arrestatie mogelijk te maken. Op sociale media zijn mensen maar wat blij met zijn arrestatie. Zij roepen dan ook op hem in een Mexicaanse cel te laten zitten, in plaats van hem naar Nederland te halen.

Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt M. van het voorzetten van de verboden pedofielenvereniging en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno. Hij had begin dit jaar in Mexico politiek asiel aangevraagd. Om dat te voorkomen begon Free a Girl onder meer een petitie. Mexico staat tevens te boek als ‘paradijs’ voor pedoseksuele kindermisbruikers.

Op sociale media zijn er veel reacties op de arrestatie. Ook Danny Ghosen, die Nelson M. sprak voor een tv-programma, reageert. Hij deelt een fragment van een Mexicaanse nieuwsuitzending.



Nelson M., lid van verboden pedofielenvereniging Martijn, in Mexico opgepakt

Daarnaast deelde de organisatie informatie met de Mexicaanse autoriteiten. Die startten daarop een „uitgebreid onderzoek” naar M. Dat leidde volgens Free a Girl tot zijn arrestatie. De Mexicaanse politie heeft onder andere gegevensdragers, foto’s van kinderporno en een vuurwapen in beslag genomen.

„We zijn erg opgelucht dat Nelson M. is gearresteerd omdat hij een ernstig gevaar vormde voor kinderen in Mexico”, stelt Free a Girl. De organisatie complimenteert de Mexicaanse autoriteiten dan ook omdat ze „de zaak zeer serieus hebben genomen”.



Laat hem zijn straf maar lekker in een Mexicaanse gevangenis uitzitten. — Marianne (@Mariann56557148) June 7, 2022



deze viespeuk laten wij toch lekker levenslang in een Mexicaanse gevangenis zitten toch? Of wordt hij door de #Overheid teruggehaald en weer losgelaten op straat? pic.twitter.com/eRbXpt1zzp — 🅿️eter Hbrts – 📵 – Resist (@ptr_hbrts69) June 7, 2022



Lekker houden daar. Ergens in een Mexicaanse cel opsluiten. Dat is geen hotel als medegevangenen erachter komen dat het een pedo is. — Rik Klein Entink 🇧🇷 (@RikKleinEntink) June 7, 2022

‘Teleurgesteld dat hij niet op internationale gezochte lijst stond’

De autoriteiten in Nederland hebben het volgens Free a Girl echter niet goed gedaan. „We zijn teleurgesteld in het feit dat de Nederlandse politie hem niet op de internationale gezocht-lijst heeft gezet en zijn paspoort niet heeft ingenomen. Het OM heeft niets gedaan om te voorkomen dat Nelson M. zich weer zou bezig houden met dergelijke strafbare feiten. Kinderen moeten wereldwijd worden beschermd tegen dit soort mensen. De gezondheid en het welzijn van kinderen komen in het geding.”

In 2014 verbood én ontbond de Hoge Raad pedofielenvereniging Martijn. De leden verheerlijkten en propageerden namelijk seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Twee andere oud-leden, Marthijn U. en Norbert de J., zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.