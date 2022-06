Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boerenprotest voor huis minister is volgens kabinet ‘volstrekt onacceptabel’

De stikstofplannen van het kabinet maken in Nederland heel wat los. Zoveel dat tientallen boeren vrijdagavond met tractoren het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) omsingelden. Het kabinet noemt het boerenprotest „onacceptabel”.

Vandaag kwam de demonstratie tijdens een vragenuurtje in de Tweede Kamer ter sprake. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) zijn er door de boeren geen strafbare feiten gepleegd. Van der Burg concludeert namelijk dat onder de noemer van het demonstratierecht, de boeren niks strafbaars deden.

Kabinet noemt boerenprotest ‘onacceptabel’

Want een burgemeester kan in het kader van de openbare veiligheid besluiten dat ergens in zijn gemeente niet gedemonstreerd mag worden. Maar het protest bij het huis van minister voldeed volgens hem „aan de wet”.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte sprak zijn ongenoegen uit over de actie en noemde het protest van de boeren intimiderend. Hij wilde weten of er niet iets gedaan kan worden tegen demonstraties in dit soort gevallen. Staatssecretaris Van der Burg legde uit dat zo’n aanpak „erg ingewikkeld” is. Volgens hem gaat het hierbij vooral om „moraal en niet om de wet”. Zelf noemt de staatssecretaris de demonstratie een „idiote actie” en heeft hij „geen enkel begrip” voor het protest.

Verdeeldheid over stikstofbeleid

Afgelopen vrijdag protesteerden tientallen boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Daarvoor trokken zij naar het woonhuis van minister Van der Wal. Zij stond verontwaardigd de boeren uiteindelijk te woord en verzocht hen dringend om te vertrekken.

Ook op social media klinkt de stikstof-discussie. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Waar de één vindt dat het terugdringen van stikstofuitstoot essentieel is voor een beter klimaatbeleid en kritisch is op de vlees- en pluimvee-industrie, benadrukken anderen het belang van de boeren en de toevoer van voedsel.



Goed verwoord van @GOplaat bij #Op1 vanavond. Iets wat wij ook al maanden zeggen: een door NL zelf gecreëerd probleem. #stikstof https://t.co/C9tClji7eh — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 13, 2022



Joe @op1npo. Oplaat was niet alleen VVD-Kamerlid maar ook boerenleider die al in 1994 „tegen het mest- en ammoniakbeleid” vd VVD was en is nu lobbyist voor de pluimveesector. #op1. Dat ook even vermelden dan hè. https://t.co/KgFh7vCcZi — roos vonk (@roosvonk) June 13, 2022

Opvallend is dat ook Vlieland veelbesproken is op social media. Daar moet volgens de kabinetsplannen de stikstofreductie 70 procent worden. Sommigen verbazen zich hierover, omdat er op het Waddeneiland geen auto’s rijden en geen boeren zijn.



Het mooie Vlieland (zonder koeien, Tata Steel en auto’s) staat voor 70% verplichte stikstofreductie op de kaart. Ridicuul uiteraard. Of ben je opeens een stikstofontkenner als je hierover vragen stelt? Stop de dwang. #stikstof @VVD #CDA — Sjuul Paradijs (@SParadijs) June 14, 2022



