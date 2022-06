Kopen zonder Kijken-team zet stel met eisenpakket op hun plek: ‘Kansloos op woningmarkt’

Een zonnige, ruime achtertuin, minimaal drie slaapkamers, een speelse en lichte woning en dat voor een budget van 375.000 euro. Een onmogelijke taak, blijkt voor het Kopen zonder Kijken-team en het bewijs van de giga-oververhitte woningmarkt. En ook kijkers hebben het nodige aan te merken op de onrealistische eisen van de Amsterdamse Dyan en Vera. Die uiteindelijk toch tot de orde worden geroepen in het programma. „Jullie zijn kansloos op deze woningmarkt.”

Het Kopen zonder Kijken-koppel van gisteravond woont, zoals ze dat zelf omschrijven, op „een postzegel” in Amsterdam en wil verhuizen naar een ruimere woning. Wat ze precies willen, blijft nog beetje zoeken, maar Vera en Dyan komen met een ambitieus eisenpakket voor deze huidige woningmarkt. Overigens bleek dit stel uit een vorige aflevering ook behoorlijk veeleisend te zijn.

VBO-makelaar Alex van Keulen zet de dames even met beide benen op de grond. Hij confronteert hen al aan het begin van de aflevering met hun onrealistische eisen, maar toch gaat hij op zoek naar een woning.

De Amsterdamse Vera en Dyan vinden het maar lang duren. Maar hun wensen blijken een moeilijke klus voor de makelaar. Concurrentie, overbiedingen en een breed eisenpakket. Dat gaat dus niet, volgens Van Keulen. Zo is het ene huis niet karakteristiek genoeg, het ander mist een tuin op het zuiden en weer een ander ligt te noordelijk, waardoor de vrienden van Vera en Dyan niet meer langs kunnen komen. Kijkers verbazen zich over de wensen van de twee kopers.

Ah! Daar hebben we een kenmerkende “Amsterdamse” opmerking: “Maar als we daar wonen, wie komt er dan überhaupt langs?” 😂😂😂 #kopenzonderkijken

Ooooh wat een mooi huis!!! Randje zoekgebied, dus valt gelijk af want dan komen de vrienden niet meer. Ik denk dat je dan nieuwe vrienden nodig hebt. Kweetniethoor… #kopenzonderkijken

Lieve dames, er is leven mogelijk buiten Amsterdam (of jullie zoekgebied) 😉 #kopenzonderkijken

Het Kopen zonder Kijken-team zoekt een jaar lang voor de dames en moeten toch echt de boel op scherp zetten. „We zijn vijftig bezichtigingen en 15 biedingen verder, met het resultaat nul. Er moet wat van die wensenlijst af.” Volgens de makelaar is het stel kansloos door hun eisenpakket. „De prijzen stijgen zo snel dat mensen buitenspel worden gezet”, zegt Van Keulen. Zelfs bouwdeskundige Bob Sikkes, die normaal gesproken de optimistische man van de show is, noemde de opdracht „onmogelijk”.

Wat is dat toch, dat jonge mensen altijd zo'n onmogelijke wensenlijst hebben voor een huis.

Schrap er een paar, accepteer een huis en koop desnoods over 5 jaar een ander huis als je het echt niet leuk vind.

Je hebt dan nu in ieder geval íets.

— birgit (@birgit2021) June 20, 2022