Bridget Maasland bijt van zich af na kritiek op ‘topless’ foto: ‘Preuts gedoe’

Presentatrice Bridget Maasland vindt dat het allemaal wel wat minder preuts kan. Maasland plaatste afgelopen weekend op haar social media een topless foto, met haar handen voor haar borsten, en dat maakte heel wat los bij sommige volgers. De presentatrice heeft op de reacties gereageerd.

Maasland doet zelf niet moeilijk over een beetje huid hier en daar. Zo verscheen de presentatrice zestien jaar geleden in de Playboy. En als oud-presentatrice van TMF en BNN loopt Maasland echt niet weg voor een beetje brutaliteit.

Verontwaardigde reacties op topless foto Bridget Maasland

Inmiddels is de 47-jarige Maasland wellicht iets ouder, maar preutsheid vindt ze nog steeds niet nodig. Op haar Instagram plaatste ze afgelopen weekend een foto van zichzelf tijdens de warme dagen. Daarin poseert de presentatrice voor een badkamerspiegel in een onderbroek en draagt ze geen top of bh. Wel bedekt ze met haar armen haar borsten en zien we geen tepels. Onder de foto stond de tekst: „Eigenlijk is deze look perfect met die hitte”.



Maar niet iedereen was te spreken over het badkamerplaatje van Maasland. Onder haar foto druppelden negatieve reacties binnen en kreeg de presentatrice het nodige commentaar. Zo vroeg iemand zich onder meer af wat de vriendjes van haar zoon Mees van de foto vonden.

Bridget Maasland bijt van zich af

Maar Maasland kon het niet laten om op de commotie te reageren en bijt van zich af in haar Instagram-story. „Omdat het niet iets is om je voor te schamen. Het is gewoon huid. De preutsheid terwijl we allemaal naakt geboren worden snap ik niet.” Ook vindt ze dat er klaarblijkelijk verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het over social media-berichten gaat. „Ik snap ook niet dat dit bij vrouwen wordt geseksualiseerd en mannen de hele dag met alleen een boxer aan zichzelf laten zien op Instagram en dat wel algemeen wordt geaccepteerd.”

„Ik ben 47, wij liepen vroeger zo ook op het strand. We zijn toch allemaal voor bodypositivity? En wat zie je nou eigenlijk op deze foto?”, schrijft ze op haar account. „Wat een preuts gedoe zeg. Maak je druk om belangrijke kwesties.”