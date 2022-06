Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffers terugvinden in de ‘bagage-ravage’ op Schiphol? ‘Vergeet het maar’

Dat het op Schiphol de afgelopen tijd druk is, dat is je vast niet ontgaan. Maar de chaos wordt op steeds pijnlijker wijze zichtbaar. Op het vliegveld staat namelijk overal bagage en passagiers zijn hun koffers kwijt. En in Eindhoven lijkt het inmiddels dezelfde kant op te gaan.

Op social media delen verontwaardigde reizigers foto’s van de ravage met koffers op het Amsterdamse vliegveld. In de bagagehal staan de koffers op lukrake plekken en passagiers moeten zelf op zoek naar hun koffer.



Staan met ze alle naar een ronddraaiende band te kijken terwijl er geen koffer bij kan en niemand ze koffer er af haalt. Misschien de mensen die van binnen de eu komen op een andere band doen? @Schiphol #schiphol #bagage #drama pic.twitter.com/x0DUryqIwc — Danny (@1312Danny) June 23, 2022

Overal bagage op Schiphol

Het zou zelfs gaan over koffers die al weken in de bagagehal liggen. Een verbouwereerde reiziger vertelt tegen Hart van Nederland over haar zoektocht naar haar bagage en de ietwat bijzondere reactie van de douane. „Die zei: ‘Vergeet het maar, er is niemand.’ Er lagen allemaal koffers opgestapeld overal. Alsof je in een derdewereldland bent.” De douanier achtte de kans klein dat de passagier haar koffer terug zou vinden. Waarna hij sprak: „Kies maar een mooie koffer uit en neem maar mee”.



De mededeling ‘bagage gelost’ heeft geen betekenis volgens de dame achter de balie. Dat is maar een mededeling van Schiphol. — Peter van Gorsel (@gorpc) June 26, 2022

In principe zorgt de bagage-afhandelaar van de vliegmaatschappij dat de bagage bij de rechtmatige eigenaar komt. Mocht daar iets mis gaan, dan stuurt de vliegmaatschappij de koffers later op. Meestal duurt dit een dag. Maar nu lijkt het erop dat achtergebleven koffers niet meer teruggestuurd worden. Daarnaast staat de bagage onbewaakt in de hal en in de bagagehal is er niemand die zich over de achtergebleven koffers ontfermt.



Endless number of bagage that have not been loaded on to the aircrafts at Schiphol Airport. Neoliberal system is falling apart, short term contracts low wages and maximization of profit pic.twitter.com/IHU6EEeLP2 — Swapo (@CuriosityCat666) June 22, 2022

Chaos met koffers op luchthaven leidt tot boze reizigers

De informatie op de borden klopt niet, bagage wordt verwisseld met verschillende vluchten en bij de bagageband doen zich chaotische taferelen voor. „Als je echt vanaf Schiphol reist, neem dan op z’n minst niet veel bagage mee”, waarschuwt iemand op social media.



If you really need to travel to/from #Schiphol, at least don’t bring a lot of luggage. pic.twitter.com/E3HXmGlmIV — Andreas (@Antreasne) June 26, 2022

Ook worden reizigers klaarblijkelijk van het zogenoemde kastje naar de muur gestuurd. De reisorganisatie legt de verantwoordelijk bij de luchthaven, die weer met de vinger naar de bagage-afhandelaars wijst.

De luchthaven laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat ook bij de bagage-afdeling personeelstekorten zijn. „Een kleine verstoring in het vluchtschema in combinatie met de huidige personeelstekorten, kan zorgen voor achtergebleven bagage. Luchtvaartmaatschappijen doen hun best om die koffers zo snel mogelijk weer bij de passagier te krijgen”, aldus Schiphol.

Ook chaos op vliegveld Eindhoven

Inmiddels is ook vliegveld Eindhoven Airport ondergedompeld in extreme drukte. Dit weekend stonden lange rijen met mensenmassa’s al voor de toegangsdeuren te wachten. De luchthaven meldt dat dat mede komt doordat reizigers nu veel te vroeg komen.



.@ehvairport madness on Sunday afternoon. Long line but moving steady, approximately 10meter per minute. Assistants are asking people to come to front if their flight is close. #eindhovenairport #eindhoven pic.twitter.com/qfcmQ6CJqh — Chris (@chrisdz) June 26, 2022



Evenals bij Schiphol, kampt ook Eindhoven met personeelstekorten die de boel behoorlijk vertragen. Maar het feit dat de bezorgde reizigers een paar uurtjes extra uitrekken, vertraagt alles volgens de luchthaven alleen nog maar meer. „Wij adviseren tweeënhalf tot drie uur van tevoren te komen. Als je bij wijze van spreken al ‘s ochtends komt voor een avondvlucht, krijg je hele lange rijen. En het heeft ook geen zin. Je kunt bijvoorbeeld je koffer pas drie uur voor vertrek kwijt. Eerder herkent het systeem je niet”, aldus een woordvoerder.



Eindhoven Airport queues have been a joke all weekend, who ever manages this place needs a lesson on foot fall, crowd control, process management #airportqueues @EINairport #nojoke #mess pic.twitter.com/4e5wXQAxyT — Nixx Dukes (@Hannsag) June 26, 2022

Meer chaotische taferelen op Europese vliegvelden

Op social media klinken daarnaast meerdere geluiden van overvolle vliegvelden. Ook buiten de Nederlandse landgrenzen is het druk op de luchthavens.



In UK Heathrow Airport zou in chaos zijn vervallen door een tekort aan personeel, met bagage tot enkele meters opgestapeld en passagiers moeten vertrekken zonder hun bagage. pic.twitter.com/chPRpmudkm — e.d.🇳🇱 🇵🇱 (@ed21177068) June 21, 2022



