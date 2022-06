Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook lange wachtrijen op Eindhoven Airport: ‘Kom niet te vroeg’

Ook op vliegveld Eindhoven Airport staan dit weekend lange rijen tot ver buiten te terminals. Net als op Schiphol spelen personeelstekorten Eindhoven Airport parten. Het grootste knelpunt is een gebrek aan personeel bij de securitycheck.

Eerder was met name Schiphol het toneel van extreem lange wachtrijen, maar mensen die dachten te ontkomen aan de drukte door vanaf een regionale luchthaven te vliegen komen bedrogen uit. Sinds dit weekend treft de drukte ook reizigers die vanaf Eindhoven Airport reizen.

Rijen Eindhoven Airport ‘niet te zuinig’

Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat een deel van het probleem wordt veroorzaakt door reizigers die veel te vroeg komen. „Maar doordat het beeld ontstaat dat het druk is, zie je ook dat meer passagiers veel vroeger komen dan nodig is”, legt de zegsman van Eindhoven Airport uit. „Wij adviseren tweeënhalf tot drie uur van tevoren te komen. Als je bij wijze van spreken al ‘s ochtends komt voor een avondvlucht, krijg je heel lange rijen. En het heeft ook geen zin. Je kunt bijvoorbeeld je koffer pas drie uur voor vertrek kwijt. Eerder herkent het systeem je niet.”



Passagiers komen steeds vroeger

Schiphol merkte ook al dat passagiers steeds vroeger voor vertrek in de vertrekhallen arriveerden en ging over tot controles van tickets bij de ingang. Mensen van wie de vlucht niet binnen vier uur zou vertrekken mochten nog niet naar binnen. Eindhoven Airport zet die stap nog niet, maar informeert reizigers zo veel mogelijk over de nadelen van te vroeg komen.