Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maxim Hartman en Hanneke Groenteman maken indruk in Boerderij van Dorst: ‘Blowen en eerlijke gesprekken’

Presentator Maxim Hartman en journaliste Hanneke Groenteman verschenen gisteravond op het erf van Boerderij van Dorst. En daar bleek dat deze twee tegenpolen bijzonder veel met elkaar gemeen hadden. Een eerlijk gesprek waarbij Groenteman diepgaande vragen stelde aan Hartman, lachbuien onder het genot van een ‘blowtje’ en verhalen over hun traumatische jeugd. Kijkers loven het duo en krijgen geen genoeg van hun chemie.

Maxim Hartman staat bekend als de relschopper die graag de grenzen opzoekt, Hanneke Groenteman is de 83-jarige wijze feministe met een rijke journalistieke carrière. Niet echt hetzelfde type mens, zou je zeggen. Maar de twee blijken een uitzonderlijke combinatie en meer gemeen te hebben dan alleen het laatste deel van hun achternaam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een leuke aflevering met Hanneke en Maxim! Raven is echt geweldig in het interviewen! En leuk dat geklooi op die boerderij! Met mooie resultaten!! Top!! #boerderijvandorst — Francis van Broekhuizen (@cis1975) June 26, 2022

Hanneke Groenteman over haar jeugd als joods meisje

„Ik ben toch redelijk bang voor je. Je bent zo radicaal in alles”, zegt de journaliste tegen Hartman bij haar aankomst. Ze deinst niet terug voor de typische Hartman-opmerkingen en blijkt zelf ook zeker niet op haar mondje gevallen. Zo vertelt ze openlijk over haar seksleven, wat al een tijdje op een laag pitje staat. „Ik ben natuurlijk oud en ik hou niet heel erg van oude mensen.” Maar de journaliste is ook eerlijk over andere zaken. Zo vertelt ze onder meer dat ze MDMA „verrukkelijk” vindt.

Later bespreekt de journaliste openlijk haar jeugd en de impact van de Tweede Wereldoorlog. Groenteman is van joodse komaf en verloor een groot deel van haar familie aan de oorlog. Zelf zat ze als 3-jarig meisje ondergedoken en zag ze haar ouders al die tijd niet. Maar ze voelde zich uiteindelijk wel thuis bij haar onderduikadres. Totdat ze na de oorlog ineens werd opgehaald door „twee bleke mensen die zeiden dat ze m’n ouders waren”. Een eenzame tijd, noemt ze het.

Maxim Hartman vertelt over woedeaanvallen

Ze vroeg haar ouders nooit naar dat trauma, iets waar ze nog steeds spijt van heeft. „Ik ben slecht in me binden aan mensen, slecht van vertrouwen, onzeker over mezelf. Door een aantal jaren in je jeugd dat je er niet mocht zijn. Jarenlang denk je: ‘Ik ben gewoon gek’.” Totdat ze naar een therapeut stapte en inmiddels is ze tevreden met de verwerking van haar verleden.

Ook Hartman vertelt openlijk over zijn jeugd. Over zijn verslaafde vader, criminele stiefvaders en zijn moeder die hem achterliet bij zijn oma. „In ben eigenlijk in de steek gelaten door mijn vader en daarna door mijn moeder. Ongelofelijk hè.” Maar hij vertelt ook over de woedeaanvallen die hij al zijn hele leven ervaart. „Ik vind het ook wel lekker om het te hebben”, aldus de presentator.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hanneke en Maxim bij Raven. Moeilijke jeugd, de eerste twee en de gevolgen daarvan.

Veel humor en ook leed.

Mooie televisie, pracht concept. #boerderijvandorst — willetje (@willetje2014) June 26, 2022

Eerlijke gesprekken Boerderij van Dorst

De twee gasten maakten beide als kind veel mee, maar blijken nog een gemene deler te hebben. Ze worstelden met hun relaties, waarin hun uitgesproken karakters vaak een rol speelden. Groenteman had veel „last van humeuren”, Hartman noemt zichzelf „grillig en lastig” in relaties. Maar beiden praten liefdevol over hun kinderen, waar Hartman ook vertelt over het verlies van zijn zoon. Daarna blijkt dat Groenteman de rol van interviewer niet verleerd is en er volgen diepgaande vragen, die Hartman in alle eerlijkheid beantwoordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar écht: Hanneke Groenteman móet toch gewoon een mooi praatprogramma krijgen? Wat een topwijf is dat toch.

Die kan toch van 19.00 -20.00 het hele verlies van #dwdd goedmaken? #bringHannekeback #boerderijvandorst — Sydney (@SydneyWurth) June 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik lees tweets waarin gevraagd wordt Hanneke Groenteman (83) een eigen programma te geven. Ik ben vóór.

De chemie die aan tafel ontstond toen ze Maxim Hartman interviewde, leverde prachtige tv op met een zeldzaam openhartige Maxim. #boerderijvandorst pic.twitter.com/PTXKJbUmX0 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) June 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hanneke die de juiste vragen stelt aan Maxim. Wat een mooi gesprek aan tafel #boerderijvandorst — ridi (@Dieprick1) June 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Woede is makkelijker dan verdriet. Ik hoor het Maxim Hartman net heel eerlijk op tv zeggen. Daar hebben veel meer mensen ‘last van’. Bijna altijd is woede gemaskeerd verdriet. Ik heb veel boze mensen in mijn coachingspraktijk #boerderijvandorst — LodewijkvanderPeet (@Lovanderpeet) June 26, 2022

Hilariteit tussen Groenteman, Hartman en Van Dorst

Bij het kampvuur haalt Groenteman haar eigen doosje wiet tevoorschijn en ook Van Dorst en Hartman schromen niet om een „blowtje” mee te doen. Waarna het trio vermakelijk de slappe lach krijgt. Later slaat Hartman op de vlucht voor een op hol geslagen kip, wat samen met een daaropvolgende valpartij op de lachspieren werkt.

„Ik ga je missen als ik je niet meer zie. Wil je niet met mij trouwen?”, zegt Groenteman tegen Hartman. „Ik heb gehoord wat voor overwaarde je hebt op jouw huis. Dat is geen slecht idee”, reageert de presentator, waarna het drietal schaterend de bruiloft bespreekt. Tot groot plezier van kijkers, die lovend zijn over de aflevering. Overigens ontpopte Van Dorst zich met haar programma tot een ware kijkcijferhit en werden ook eerdere afleveringen veelal geprezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kan er niets aan doen maar heb een enorm zwak voor die Maxim, wat een gast zeg! Samen met een 82-jarige blowende Hanneke Groenteman! Wat een aflevering van #boerderijvandorst ❤️ — Dennis Engelen (@Dennis_Engelen) June 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Genoten van een prachtige uitzending met Hanneke Groenteman en Maxim Hartman…echt gelachen met die twee, vooral bij het kampvuur met de jointjes 😅👌 #boerderijvandorst — Cleo (@DvineLovePower) June 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een gouden combinatie, Hanneke Groenteman en Maxim Hartman. Hanneke ontwapent Maxime met haar charme en oprechte interesse in hem. #boerderijvandorst #hannekegroenteman pic.twitter.com/urp9yYIi1Z — Zij van Schut (@Marschut1973) June 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ongeleid projectiel Maxim en lieve feminististische Hanneke, een combi waarbij ik eerst niet verwachtte dat het "zo'n" aflevering zou worden.

Beiden feitelijk beschadigd door/in hun jeugd, maar zó open naar elkaar toe. Even kippevel.. #boerderijvandorst — [email protected] (@LindaisThuis) June 26, 2022

Wil je de hele uitzending van Boerderij van Dorst terugzien? De aflevering van gisteravond vind je hier.