5 topfilms en series die afgelopen week (25) op Netflix verschenen

Mocht je tijdens deze zonnige – en soms regenachtige – dagen liever voor de tv hangen in plaats van op pad te gaan; geen zorgen. Ook in week 25 kwamen er weer sterke films en series uit op Netflix.

Zo staat er een nieuw seizoen van The Umbrella Academy voor je klaar en kun je nu de Zuid-Koreaanse versie van Money Heist (La Casa de Papel) zien.

Films en series op Netflix in week 25

Ook is er een coole docu-serie bijgekomen, over de toekomst van willekeurige zaken. Maar we beginnen met de nieuwe film van Woody Harrelson.

1. The Man from Toronto (Original Film)

Komiek Kevin Hart speelt de hoofdrol in de Netflix-film The Man from Toronto. Hij wordt verward met een huurmoordenaar (gespeeld door Woody Harrelson). Om zijn eigen hachje te redden, moet hij echter samenwerken met de levensgevaarlijke man.

2. The Umbrella Company seizoen 3 (Original Serie)

Het is fijn om weer te kunnen duiken in de bizarre wereld van The Umbrella Academy. In deze nieuwe afleveringen van de serie gaat het er harder aan toe dan ooit. We krijgen namelijk een clash te zien met een alternatieve versie van Umbrella Academy, genaamd Sparrow Academy.

3. The Hidden Lives of Pets (Original Documentaire

Ooit afgevraagd wat je huisdier uitspookt als je niet thuis bent? In The Hidden Lives of Pets krijgen we een kijkje in de wereld van je geliefde, harige metgezel. Dankzij vernuftige camera’s gaat er op Netflix een wereld voor ons open. Weer eens wat anders dan al die trending films en series.

4. Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Original Serie)

In Money Heist: Korea – Joint Economic Area, een spin-off van de Spaanse Netflix-serie, gaat het over The Professor (Yoon Ji-tae). Hij wil een overval plannen in Korea. Hiervoor benadert hij markante figuren die in uitdagende situaties terechtkomen.

5. The Future Of (Original Documentaire)

Hoe ver kunnen we gaan met tech in de toekomst? In The Future Of bekijken de makers in hoeverre we de grens kunnen opzoeken qua robots, augmented reality en genoombewerking. Willen we volledig alles overdragen aan technologie? Willen we veel langer leven? In deze documentaire, ingesproken door Jurnee Smollett en gemaakt door The Verge, duiken we in de wereld van tech, gaming en zelfs de cheeseburger.

