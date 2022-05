Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schiphol-topman zegt sorry voor de chaos, voorziet problematische zomer

Schiphol-directeur Dick Benschop zegt sorry tegen reizigers die getroffen zijn door de chaos op de luchthaven afgelopen week. „Deze meivakantie doet pijn”, zegt de topman. Hij wijt de problemen aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht. Het schrappen van vluchten moet meer chaos in de zomervakantie voorkomen.

Volgens de topman was Schiphol al intensief bezig om extra personeel te werven. Het aannemen en opleiden van medewerkers duurt echter, ook doordat zij onderzocht moeten worden voor ze toestemming krijgen om op de luchthaven te werken, 12 weken. Er volgen op dit moment honderd beveiligers en afhandelaars de opleiding.

Vluchten schrappen tijdens zomervakantie

De komende tijd blijft het nog druk, waarschuwt Benschop. Ook komend weekeinde zullen daarom nog vluchten moeten uitwijken naar Rotterdam en Eindhoven. Om problemen in de zomer te voorkomen, gaat Schiphol verder met het werven van extra personeel. Daarbij komt ook de vraag van de beloning van beveiligers en afhandelaars op tafel, zegt Benschop. Ook zal er een grotere marge in de planning worden genomen dan tijdens de meivakantie werd gedaan.

Verder gaat Schiphol tijdens de zomervakantie „het aantal vluchten beter afstemmen op beschikbaar personeel”. Dat gebeurt nu nog niet en het komt simpel gezegd neer op het schrappen van meer vluchten. Dat gebeurt nu vooral om andere redenen, zoals de capaciteit van de start- en landingsbanen en milieuregels. De Schiphol-topman denkt dat er vier tot zes weken van tevoren duidelijkheid komt of geplande vluchten door kunnen gaan. De luchthaven wil voorkomen dat op het laatste moment vluchten worden geschrapt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De rij voor de security vanmiddag op Schiphol. 😳 #fijnevakantie! pic.twitter.com/YfhsrXPoao — LonnekeHaveman (@LonnekeHaveman) April 30, 2022

Omwonenden Schiphol klagen over hubfunctie

De organisatie Bewoners Omgeving Schiphol mengt zich ook in de discussie. De organisatie van omwonenden zegt dat de hubfunctie van de luchthaven de problemen alleen maar erger maakt.

Een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel is reizigers vanuit heel Europa naar Schiphol vliegen voor een aansluitende vlucht naar een andere bestemming in Europa of daarbuiten. Daardoor ontstaat volgens de omwonenden druk op de beveiliging en afhandeling. „De vele overstappers leggen dubbel beslag op deze personeelscapaciteit. Hun koffers moeten na aankomst snel worden overgeladen en veel overstappers moeten twee keer door de douane”, legt de bewonersdelegatie uit. Zij menen dat de overstappende reizigers ook niet opdraaien voor de extra kosten die dit oplevert. Dan zou Schiphol namelijk duurder worden dan concurrerende vliegvelden.

De omwonenden pleiten al langer voor een krimp van het aantal vliegbewegingen naar Schiphol. Zij baseren zich op onderzoeken die stellen dat het economisch nut van Schiphol afneemt bij meer dan 350.000 vluchten per jaar. Minder overstappers kunnen daardoor zorgen.