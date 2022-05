Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tafelgasten Op1 lachen VVD-Kamerlid uit na ‘vreselijke’ Schiphol-verhalen

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis had zijn bezoek aan talkshow Op1 gisteravond waarschijnlijk iets anders voorgesteld. Terwijl hij zijn verhaal deed over de chaos die al dagenlang heerst op Schiphol, werd hij onderbroken door lachende tafelgasten. Zij konden hun lach niet onderdrukken, vooral vanwege de ernst waarmee het VVD-Kamerlid zijn beklag deed.

Bij Op1 verklaarde Koerhuis dat hij dit weekend op Schiphol was, om met eigen ogen de problemen op de luchthaven te aanschouwen. „En het was inderdaad erg. Ik vond het echt heel erg wat ik daar zag”, benadrukte de VVD’er gisteravond nog maar eens over de grote Schiphol-chaos.

Tafel Op1 valt over het woord ‘vreselijk’

In de talkshow wordt daarna een tweet van Koerhuis uitgelicht. Daarin schreef hij dat hij „vreselijke verhalen heeft aangehoord van Nederlanders die urenlang in de rij staan en bang zijn hun vakantie te missen”. Met een cynische ondertoon zegt presentator Hugo Logtenberg dan: „Bij het eerste deel van die zin, dacht ik, en dachten velen dat het over de oorlog in Oekraïne ging. Vreselijke verhalen…”

Met een strak gezicht zegt Koerhuis zegt dat het daar niet om gaat. „Het gaat nu om de mensen die daar in de rij staan. Ik heb een huilend gezin gezien, dat bang was de vakantie te missen. Ja, dat vind ik echt heel erg.” Dan begint het gegniffel en ontstaat er even een pijnlijke stilte aan tafel.

VVD’er Koerhuis: ‘Er wordt lacherig over gedaan’

„Nee, dat is inderdaad vervelend”, probeert presentator Logtenberg die stilte op te vullen. „Ja, er wordt hier wat lacherig over gedaan”, maakt Koerhuis zich zichtbaar druk. „Kijk, natuurlijk zijn de verhalen uit Oekraïne erger. Dat staat buiten kijf. Maar Nederland moet de chaos op Schiphol goed regelen”, vindt hij.

Olcay Gülsen, een van de lachende tafelgasten, heeft zich dan al verontschuldigd voor haar gelach. Tafelgast en journaliste Kysia Hekster gaat echter tegen Koerhuis in. „Ja, ik trek ook wel even mijn wenkbrauw op, hoor.”

In Oekraïne zijn de problemen pas écht vreselijk, aldus Op1-tafelgasten

Hekster wijst naar Oekraïne, waar de problemen volgens haar pas echt vreselijk zijn. „Ik heb mensen aan de grens gezien. Die hun land ontvluchten en 50 uur bij de grens wachten. Maar die door zieke kinderen om moesten keren, omdat ze naar het ziekenhuis moesten. Dan denk ik: ‘Is het zo vreselijk dat je op Schiphol even in de rij staat?'”

Koerhuis is het daar niet mee eens. „Nou nee, dit zijn mensen die twee jaar lang coronacrisis achter de rug hebben. Die hebben gespaard voor een vakantie. Zij staan met hun kinderen in de rij. Die moeten naar de wc. Je zal er maar staan.”

Olcay Gulsen: ‘Typisch VVD-probleem’

Dan komt Olcay Gülsen tussendoor. „Nee het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik lach net een beetje gekscherend. Toch vind ik dit wel een typisch VVD-probleem.”

Kysia Hekster vertelt over collega’s die volgens haar ook in de rij op Schiphol stonden. „Die hadden hele andere ervaringen. Zij zeiden dat mensen juist heel goed waren voorbereid. Er waren genoeg vrolijke mensen.”