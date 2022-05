Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie gaan te duur? Met deze tips ga je betaalbaar op reis!

Het lijkt wel alsof alles dat leuk is, steeds duurder wordt. Eten ging al in prijs omhoog, onlangs steeg ook de prijs van een biertje en nu blijkt dat op vakantie gaan óók nog eens meer kost. Maar er moeten toch manieren zijn om de kosten enigszins te drukken? Zeker. Wij geven je in dit artikel enkele tips om je vakantie toch goedkoop (of in ieder geval betaalbaar) te houden.

Dat de vakanties duurder worden, merkt ook Evy van reisblog Reisjevrij.nl. „Waar ik 4 jaar geleden nog voor 150 euro een auto huurde in Sardinië, betaalt de reiziger nu voor exact dezelfde huurauto en periode 544 euro. Ook bij de vliegtickets zou ik te maken hebben met een prijsstijging van 70 procent, wat neerkomt op 90 euro meer dan eerst. Gelukkig zijn deze prijsstijgingen niet overal zo extreem, maar dat alles duurder is geworden dat kan ik niet ontkennen.”

Tips om goedkoper te reizen

Als gezin met schoolgaande kinderen heb je niet zoveel aan de standaard bespaartips zoals ‘reis buiten het hoogseizoen’, of ‘maak er een werkvakantie van’. Vakantie moet wel vakantie zijn. Hoe kun je dit het beste aanpakken, zonder dat je een fortuin kwijt bent? Hierbij 5 tips om écht goedkoper te reizen.

1. Tijdig alles zelf en los boeken is meestal voordeliger

Hoe heerlijk en zorgeloos het ook is om een complete pakketreis te boeken via een reisbureau, meestal is het stukken voordeliger om het zelf en los te boeken. Zeker wanneer je een rondreis door het land wilt maken. Los boeken houdt in dat je zelf je vliegtickets zoekt en boekt, zelf het vervoer regelt zoals een taxi, bus of huurauto én zelf de hotels boekt. Dat klinkt als redelijk wat werk, maar tegenwoordig is er online zoveel informatie te vinden, dat het best makkelijk is om zelf je reis te regelen. Een hele belangrijke tip is daarbij dat je heel tijdig begint met het zoeken van de vliegtickets. Als je 5-6 maanden van tevoren zoekt en boekt, dan betaal je een veel voordeliger tarief dan 1 maand vooraf. Dit geldt ook voor het boeken van hotels en huurauto’s.

Alles los boeken is dus meestal voordeliger, maar dat geldt niet per se voor een korte 8-daagse strandvakantie in Griekenland of Spanje. Wanneer je op zoek bent naar een zon, zee en strandvakantie, dan kun je weer beter aankloppen bij een reisorganisatie zoals TUI of Corendon. Goed vergelijken loont!

2. Bestemming onbekend

Wil je per se naar Spanje of per se naar Thailand? Dan beperk je jezelf al in de zoektocht naar een superdeal. Je kunt een bestemming namelijk ook laten afhangen van de vliegticketprijzen. Stel je wilt in juli of augustus op vakantie met het gezin, zoek dan naar goedkope vliegtickets in die periode. Via Skyscanner.nl of via sommige websites van de luchtvaartmaatschappijen zelf, kun je vliegtickets zoeken op basis van de reismaand én vertrekhaven zoals Amsterdam Schiphol of Eindhoven Airport. Zelfs in het hoogseizoen vind je dan vliegtickets voor 50 euro p.p. retour (met enkel handbagage). Waar je dan heen kan? Ierland, Italië en Denemarken en meer Europese landen. Wil je buiten Europa reizen? Dan kun je voor 190 euro retour naar Jordanië, wat ook een hele gave bestemming is. Een klein addertje onder het gras is dat als je koffers wilt meenemen, dit vaak duurder is dan het vliegticket zelf.

Een andere optie is om te kiezen voor een goedkope en budgetvriendelijke bestemming. In veel Aziatische landen is het dagelijks leven erg goedkoop en kom je met een dagbudget van 20 euro makkelijk rond. Hoewel je voor een vliegticket naar bijvoorbeeld Thailand al snel 600 euro betaalt, kun je met twee personen voor 30 euro per nacht overnachten in prima hotels! Snel gerekend betaal je dan zo’n 1600 euro p.p. voor 3 weken Thailand incl. vlucht, hotels, vervoer én eten. Ga je 3 weken naar Italië, dan ben je misschien zelfs duurder uit omdat de prijs voor een overnachting hier hoger ligt, zo ook het eten en drinken.

3. Overweeg je vervoersmiddel

We hebben tot nu toe voornamelijk geschreven over vliegtickets, maar er zijn natuurlijk nog meer vervoersmiddelen. Nu de benzineprijzen de pan uit rijzen, denk je wel drie keer na voordat je op vakantie gaat met je eigen auto. Hoe kom je bijvoorbeeld het voordeligst vanuit Eindhoven naar Madrid in de zomervakantie? Reisjevrij.nl zocht het voor je uit:

91 euro p.p. enkele reis met Ryanair incl. een koffer van 20KG. Excl. eventuele transport en parkeerkosten

59 euro p.p. enkele reis met de Flixbus incl. bagage. Reistijd 25u.

359 euro enkele reis met de eigen auto incl. tolwegen (volgens ANWB)

181 euro p.p. enkele reis met de trein vanuit Amsterdam

Reizen met de auto lijkt nu het duurst, maar als je met een gezin bestaande uit vier personen reist, dan is een autovakantie wel goedkoper dan een vliegvakantie.

Eenmaal op de plaats van bestemming heb je weer heel veel keuzes wat betreft de vervoersmiddelen. Ga je met het openbaar vervoer naar je accommodatie? Of kies je de luxe van een taxi? Blijf je enkel in Madrid, of ga je 2 weken rondreizen door Spanje? Reizen met de eigen auto is dan wederom het goedkoopst omdat je geen huurauto hoeft te lenen of extra moet betalen voor bus- of treinritten.

4. Accommodatie

Naast het vervoer, kun je ook enorm besparen op accommodatie. Denk vooraf goed na hoeveel tijd je daadwerkelijk in de accommodatie gaat zijn. Is het enkel een slaapplek voor je, of ben je ook van plan om er te eten en ontspannen? Ga je voor basic? Dan kun je in het hoogseizoen óók goede accommodaties vinden in het centrum van de stad (bijv. Madrid) voor 40 euro per nacht. Tip: overweeg ook om te slapen in hostels. Dit type accommodatie is vooral populair bij solo budgetreizigers, maar meestal hebben hostels ook privékamers voor 2 tot 4 personen aan een aantrekkelijke prijs.

Of kies voor een appartement met eigen keuken. Ideaal voor gezinnen die niet elke dag uit eten willen gaan. Bovendien bespaar je zo enorm op je vakantiebudget, als je je eigen maaltijd bereidt. Via Booking.com zijn ook appartementen voor 4 personen te vinden in het centrum voor 85 euro per nacht.

5. Vergelijken, vergelijken en nog eens vergelijken

Wat voor jou de voordeligste manier van reizen is, hangt erg af van je reisgezelschap en wensen. Dé tip waarmee je sowieso het voordeligst op vakantie gaat, is door goed te vergelijken. Als je al een specifieke bestemming in je hoofd hebt, dan is het de eerste stap om de vergelijking te maken: zelf en los regelen of een pakketreis boeken…

Fijne vakantie!