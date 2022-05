Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BZV-Christiaan liet zijn ‘droomvrouw’ gaan en had ‘het achteraf anders moeten doen’

Oh jongens, wat maakt dat Boer Zoekt Vrouw toch veel in mensen los. Bij kandidaten en kijkers. Gisteravond moesten kandidaten Nans en Christiaan ‘het erf’ van boer Evert en boerin Janine verlaten. De BZV-kandidaten reageren nu op hun vertrek. Want Christiaan heeft zijn „droomvrouw” laten gaan en Nans dacht toch echt dat zij en Evert iets hadden.

Alle boeren, en een boerin, hebben inmiddels hun ‘liefje’ gekozen. Gisteravond koos melkveehouder Evert overweldigend voor publiekslieveling Maud en dat leverde lyrische reacties van kijkers op. Nans moest om die reden naar huis, zonder boerenliefde. Schapenboerin Janine koos, na veel twijfelen, toch voor de Friese Sander. Dat terwijl Christiaan er nog zo’n goed gevoel over had, dat Janine hem zou kiezen. Hun karakters leken immers erg op elkaar, of was dat nu juist het probleem voor Janine?

Christiaan blikt terug op boerenavontuur Boer Zoekt Vrouw

Op de website van Boer Zoekt Vrouw reageren zowel Christiaan als Nans op hun vertrek. Christiaan komt, als een echte prins?, op een groot paard voorbij en blikt terug op zijn boerenavontuur. Voor wie Boer Zoekt Vrouw kijkt, weet dat hij niet echt heel vernuftig met woorden is en soms hier en daar kon dichtklappen. Hij omschrijft Janine nu met haar „mooie ogen, persoonlijkheid en de omgeving” als zijn droomvrouw.

Christiaan zag zijn vertrek niet aankomen. Waarom niet? Tijdens een filmavondje zouden Janine en hij subtiele aanrakingen hebben uitgewisseld. „Handcontact”, zoals Christiaan het bestempelt. Hij heeft zich naar eigen zeggen niet anders voorgedaan dan dat hij is. „Maar als er eentje op de voorgrond is, dan hou ik me een beetje op de achtergrond”, zegt hij. Waarmee hij naar zijn mede-kandidaat en ‘winnaar’ Sander verwijst. „Achteraf gezien had ik meer op de voorgrond moeten zijn. Maar zo ben ik.” Wel legt Christiaan uit dat als Janine hem morgen toch belt, hij zeker opneemt.

Nans moest plaatsmaken voor Evert ‘zijn’ Maud

Nans heeft zich vergist in de onderlinge vonk tussen haar en Evert, vertelt ze achteraf. „Ik dacht dat er op dat moment zeker iets was.” Zij en Evert wisselden volgens haar regelmatig een „aanraking of blik” uit.

Maar Nans denkt dat Evert eigenlijk nog niet klaar was met zijn zoektocht. Hoewel ze hem „puur, natuurlijk, oprecht en gevoelig” noemt, vindt ze hem ook „verstopt en geen echte prater”. Ze kijkt tevreden terug om haar liefdesavontuur. Al heeft ze ook het idee dat Evert zomaar in haar leven kan opduiken. „Ik heb weleens het idee: ‘Wie weet zie ik hem nog wel’. Maar dat is een fantasie”, lacht ze.