Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffers van jeugdzorg krijgen 5000 euro schadevergoeding, veel meer dan dat doet overheid niet

Rondom jeugdzorg klinkt de afgelopen tijd de nodige kritiek. Sterker nog, het overheidsinstituut maakte jarenlang slachtoffers. Want 7600 mensen vroegen de afgelopen tijd een schadevergoeding aan voor het leed dat hen werd aangedaan in instellingen en pleeggezinnen. Maar wat blijkt? Met deze verhalen doet de overheid verder niks om jeugdzorg aan te pakken.

Het rommelt rondom jeugdzorg. De docu-serie van Jojanneke van den Berge maakte heel wat los en steeds meer jeugdzorgkinderen en ouders trekken aan de bel. Want het gaat er in instellingen niet altijd even zorgvuldig aan toe. Nee, jeugdzorgkinderen klagen over mentale, fysieke en seksuele mishandeling. Metro interviewde recent Mitzi (23) en Evi (21) over hun tijd in instellingen van de GGZ en jeugdzorg. Zij kiezen allebei nu voor een hulphond, omdat ze geen behandeltrajecten meer willen.

Schadevergoeding voor slachtoffers van jeugdzorg

De overheid richtte in 2019 het Schadefonds Geweldsmisdrijven op voor slachtoffers van jeugdzorg. 7600 mensen vroegen begin dit jaar een vergoeding van 5000 euro aan, een bedrag dat volgens slachtoffers niet in verhouding is met de schade die is aangericht. Het AD schrijft vandaag dat deze aanvragen wel worden beoordeeld, maar niet verder worden onderzocht. Dat terwijl de duizenden schrijnende verhalen meer informatie en inzicht kunnen bieden over plekken waar misstanden plaatsvonden of zelfs nog plaatsvinden.

De commissie De Winter concludeerde na een onderzoek dat fysiek, psychisch en seksueel geweld van 1945 tot 2019 voorkwam binnen jeugdzorg. De overheid heeft volgens het onderzoek de kinderen daarin onvoldoende beschermd. De schadevergoeding is bedoeld voor die slachtoffers. Maar de onderzoekcommissie deed nog een zorgwekkende conclusie: „De misstanden duren voort.”

Overheid moet jeugdzorg verbeteren

De situatie binnen jeugdzorg moet verbeteren, melden slachtoffers. Lotgenotengroepen pleiten dan ook voor extra controle op plekken waar veel meldingen over binnenkomen. Ook willen zij onderzoek om te kijken of vervolging bij ernstige misstanden mogelijk is. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat zij zich „oriënteren” op mogelijkheden. „Het lijkt logischer om eventueel over te gaan tot data-analyse als alle aanvragen zijn beoordeeld, zodat het beeld volledig is”, aldus een woordvoerder.