De examens zijn nog maar koud bezig en er zijn nu al meer dan 600 examenklachten

Het is zwoegen geblazen voor een hoop middelbare scholieren, want vandaag starten de centrale eindexamens. Daarmee is ook de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) weer geopend. Maar nog vóórdat de eerste examens begonnen, stond de klachtenteller al op meer dan zeshonderd.

De verklaring is simpel: sommige vmbo-scholieren met basis en kaderniveau zijn in april al aan hun examens begonnen. Het gaat hierbij om digitale examens, die scholen zelf inplannen. Dat betekent ook dat niet alle leerlingen hun examen op hetzelfde moment doen. Het begon een paar jaar geleden als een pilot, vertelt Sarah Broekmeulen, algemeen bestuurslid van het LAKS. „Maar inmiddels maken bijna alle scholen gebruik van deze digitale mogelijkheid. Het biedt meer flexibiliteit. Leerlingen maken hun examens namelijk op het moment dat zij er zelf klaar voor zijn. Dat kan zelfs tot eind juli. De examenklachten die nu zijn gemeld, gaan dus over de afgelopen drie weken.”

Sterke toename

Hele gekke examenklachten heeft ze nog niet gekregen, gaat Broekmeulen verder. „We zijn het grootste deel nog aan het bekijken, maar er zijn nog geen specifieke uitschieters. Wel is het lange tijd rustig gebleven, want gisteren stond de teller nog op 160 klachten. Vandaag is dat aantal enorm gestegen. Scholieren weten ons dus wel weer goed te vinden.”

Record examenklachten

De komende dagen zal de teller nog flink omhoog schieten. Of het record van vorig jaar wordt gehaald – maar liefst 200.000 klachten, die grotendeels te wijten waren aan de coronamaatregelen – durft Broekmeulen niet te zeggen. „We houden wel rekening met de nodige klachten. We zijn er sowieso op ingesteld: dagelijks staan we met zo’n tien vrijwilligers klaar om scholieren te woord te staan. Al hopen we het record van vorig jaar natuurlijk niet te evenaren.”