Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder voor ogen van kind gedood na beëindigen probleemrelatie

De steekpartij op 8 september in Den Bosch, waarbij een 33-jarige vrouw voor de ogen van haar 1-jarige kind werd doodgestoken, gebeurde nadat het slachtoffer de verdachte had laten weten de relatie te beëindigen. Vandaag las de rechter voor uit het dossier over de moord. Uit stukken van dagboeken en WhatsApp-gesprekken komt een beeld naar boven van een probleemrelatie.

De vrouw had bij de politie melding gemaakt van mishandeling en verkrachting door haar partner, de 32-jarige Jeffrey van den D. uit Nieuwegein. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren.

Probleemrelatie blijkt uit dagboeken en WhatsApp-gesprekken

Van den D. schreef in dagboeken dat hij boos op haar was. „Ik wil haar pijn doen, wraak nemen. Ik voel me kut, eenzaam en alleen.” De vrouw beëindigde de relatie in de ochtend van 8 september op aanraden van de ggz via de telefoon. Dat deed zij, omdat haar ex zijn emoties moeilijk onder controle zou kunnen houden. Ze spraken af dat ze zouden bellen zodra hun dochter bij haar ouders in Den Bosch zou zijn.

Maar zo ver is het nooit gekomen. Op de dag dat zijn probleemrelatie uitging, reed Van den D. naar het winkelcentrum in Den Bosch waar hij uiteindelijk zijn ex doodstak. Hij had een mes meegenomen omdat hij bang voor haar was, vertelde hij tegen de rechter. Zij zou hem subtiel hebben bedreigd, stelde de moordverdachte.

Autisme, narcisme en borderline

Van den D. heeft last van autisme en trekken van narcisme en borderline, oordeelde een gedragsdeskundige. Die had geen aanwijzing voor een vooropgezet plan. „Ik zie wel een wanhopige man die in het nauw was gedreven en niet kon omgaan met de spanning.” Van den D. had ook zelfmoordneigingen. Er is tbs met dwangverpleging geadviseerd. Later vandaag komt de officier van justitie met zijn betoog en de strafeis.