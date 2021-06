LAKS over chaos met examens: ‘Laat leerlingen hier buiten’

Hoofdschuddend moet Nienke Luijckx gisteren naar het bericht over de chaos met examens hebben gekeken. Niet dat ook nog in zo’n rotjaar dat leerlingen achter de rug hebben. De voorzitter van het LAKS pleit ervoor de middelbare studenten helemaal buiten de problemen te houden.

Gisteren concludeerde PostNL dat van twaalf scholen de examens zijn vertraagd en in enkele gevallen zelfs zijn kwijtgeraakt. Dit kan betekenen dat deze leerlingen langer moeten wachten op hun uitslag. De problemen met de bezorging worden volgens het postbedrijf veroorzaakt door een groter aantal zendingen dan verwacht. Bovendien is er een kortere tijd beschikbaar voor de bezorging. Het gaat om ingevulde examenformulieren die op weg waren naar de tweede corrector.

LAKS vreest voor leerlingen na zoekraken examens

Scholierenbond LAKS vreest ervoor dat leerlingen flink benadeeld worden door deze vermissing. Voorzitter Nienke Luijckx: „Examenkandidaten hebben een buitengewoon moeilijk jaar met examens achter de rug. Ze hebben zich ondanks alle wisselende coronamaatregelen toch weten te motiveren om examens te doen. Volledig buiten hun macht om zijn er nu grote fouten gemaakt. Laten we bij het zoeken van een oplossing leerlingen hier buiten laten.”

Met het moeilijke jaar bedoelt het LAKS uiteraard de vele lessen die thuis werden gegeven. Hoewel examenkandidaten al een tijdje meer op school mochten zijn, ging het middelbaar onderwijs pas onlangs weer helemaal open.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn grote zorgen bij scholieren over de vertraagde en kwijtgeraakte eindexamens, zoals PostNL gisteren communiceerde. Voor leerlingen van belang dat er zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt welke scholen dit betreft. Daarnaast moeten we op zoek naar een passende oplossing. https://t.co/k3lAQhwmBH — LAKS (@LAKStweets) June 9, 2021

Het LAKS vraagt aan het ministerie om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de benadeelde leerlingen. Luijckx: „Er zitten nu 200.000 examenkandidaten in spanning of het hun school betreft waar examens zijn vertraagt of kwijtgeraakt. Het minste dat we momenteel kunnen doen is publiekelijk aangeven welke leerlingen morgen hun uitslag helaas niet krijgen.” In het omgaan met de kwijtgeraakte examens deinst de scholierenclub terug voor een scenario waarin leerlingen een herexamen moeten doen.

Herexamen moet worden voorkomen

Het LAKS vraagt daarom ook dat er actief gekeken wordt naar oplossingen voor de gedupeerde scholieren die het maken van een herexamen voorkomen. „We hebben leerlingen examens laten maken na een moeilijke coronatijd. Er bereiken ons al signalen van scholen die leerlingen vragen sowieso een herexamen te maken. Na een heel ingewikkeld jaar zijn ze met een paar extra maatregelen net aan klaar om de examens te maken. Deze extra belasting en kostbare tijdsinvestering buiten hun schuld kunnen zij er niet bij hebben. Hen simpelweg vragen het examen volledig opnieuw te doen, kan niet de oplossing zijn”, aldus Luijckx.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verantwoord omgaan met examens

Tussen het tweede en derde tijdvak zit nog minder tijd voor de tweede correctie. Luijckx: „Een leerling moet er op kunnen vertrouwen dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met de examens. Dit geldt voor zowel de school als het vervoersbedrijf. Laten we hier voor de andere tijdvakken extra oog voor houden. We moeten dan ook zeker kijken hoe zoiets in de toekomst voorkomen kan worden. Voor nu leven we vooral mee met de leerlingen in onzekerheid en de leerlingen die al slecht nieuws hebben gekregen. Zet alles op alles om hen te helpen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De examenpost van een aantal leerlingen op 12 scholen is vertraagd of vermist, laat PostNL vandaag weten. Dit kan betekenen dat de uitslag van deze leerlingen nog niet bekend gemaakt kan worden op 10 juni. Scholen worden geïnformeerd 👇https://t.co/PDjbsJmUBJ — Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (@MinOCW) June 8, 2021

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat weten dat gedupeerde leerlingen geïnformeerd worden door hun scholen. „Die scholen leggen uit wat de gevolgen zijn voor de leerlingen”, aldus de zegsman. Of leerlingen herexamen moeten doen hangt volgens hem af van de situatie. „Als scholen kopieën hebben van de examens, dan heb je natuurlijk een hele andere situatie dan als dat niet het geval is.”