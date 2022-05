Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koen Kardashian helemaal klaar met Yvonne Coldeweijer: ‘Begrijp niet hoe je met jezelf kunt leven’

Koen Kardashian heeft het he-le-maal gehad met ‘roddelkoningin’ Yvonne Coldeweijer. In een story op Instagram haalt hij hard naar haar uit en doet hij details over zijn persoonlijke situatie uit de doeken. Zo zegt hij dat hij – mede door Coldeweijer – worstelde met suïcidale gedachten. Hij krijgt van vele andere BN’ers, waaronder Sarah van Soelen, Anna Nooshin en Jaimie Vaes, bijval. Coldeweijer heeft er namelijk nogal een handje van zich onpopulair te maken bij deze groep mensen.

De roddelkoningin is namelijk altijd degene die allerlei privé-details over het leven van BN’ers ontdekt én naar buiten brengt. Een scheiding hier, drugsverslaving daar en ook nog illegale dieetpillen. Hoe ze aan die informatie komt? Spionnen, is haar eigen verklaring. Maar op de mensen waarover ze de roddels verspreidt, heeft dit een grote impact. En dat is precies wat Koen aangeeft. „Weet jij dat je geen idee hebt wat die ‘onschuldige’ posts van jou allemaal veroorzaken?”, richt hij zich tot Yvonne Coldeweijer.

Koen Kardashian: ‘Wilde niet meer verder’

Het leven van Koen Kardashian is allesbehalve saai en daarom is hij een makkelijke prooi voor roddel- en juicekanalen. Zo worstelde hij lange tijd met een drugsverslaving, waarvoor hij ook in behandeling ging. Hij kreeg echter een terugval en Coldeweijer gaf hem de tip om vrienden te zoeken ‘die geen drugs doen’. Maar van dat soort advies is Koen allesbehalve gediend: „Dezelfde mensen waar jij op doelt, hebben mijn leven gered. Achter de schermen, zoals het hoort.”

„Zoals je goed wist kampte ik met mijn verslaving: een mentale ziekte”, schrijft hij in zijn bericht. Ook zegt hij dat hij last had van suïcidale gevoelens. De video van Coldeweijer over hem maakte die alleen maar erger. „Na het zien van jouw video over mij, wilde ik niet meer verder. Je hebt mij zo erg aan de publieke schandpaal genageld, terwijl je wist hoe slecht het met mij ging. Je had geen enkel recht dit te doen.”

Koen vraagt zich dan ook af waar de grens van Yvonne Coldeweijer is. Volgens hem terroriseert de roddelkoningin meerdere mensen „al maanden”. „En niemand doet iets. Ik vind je een naar en gemeen mens en ik kan niet begrijpen hoe jij met jezelf kunt leven.” Haar tips over met wie hij wel en niet om zou moeten gaan, zijn onnodig, vindt hij. „Laat me met rust. Liefs Koen.”

‘Rapporteer account Yvonne Coldeweijer’

Veel BN’ers laten zien dat ze het volledig eens zijn met Koen, onder meer door zijn story te herplaatsen. Maar ook zijn ‘normale’ volgers steken hem een hart onder de riem. „De reacties op mijn story omtrent Yvonne zijn hartverwarmend. Het doet mij goed om te lezen dat er nog zo veel lieve mensen op deze planeet wonen”, schrijft hij dan ook in een reactie vandaag.

Hij heeft ook wel een idee om Coldeweijer aan te pakken: haar Instagram-profiel massaal rapporteren. Daartoe roept hij zijn volgers dan ook op: „Dit moet stoppen, genoeg is genoeg. Als je ook tegen pesten bent, als je vindt dat deze juice cultuur in Nederland echt te extreme vormen aan het aannemen is, help dan mee. Rapporteer dit extra dikke roddelblad en laten we hopen dat Instagram dit wellicht begrijpt.”

In een volgende story laat de influencer zien hoe hij het account zelf rapporteert en veel mensen lijken zijn voorbeeld te volgen. Dat kan gevolgen hebben voor Coldeweijer: als genoeg mensen haar account rapporteren, komt Instagram in actie. Ze loopt dan het gevaar dat ze haar account kwijtraakt. Tot op heden heeft Coldeweijer nog niet gereageerd op het verhaal van Koen.