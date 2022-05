Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ernst Kuipers krijgt Eerste Kamer niet mee in verlenging coronawet: ‘Virusmaatregelen in permanente wet’

Minister Ernst Kuipers houdt nog steeds stevig vast aan de verlening van de coronawet. Maar er blijkt vanuit de Eerste Kamer geen meerderheid die een verlenging wederom steunt. En dat betekent dat Kuipers straks niet gemakkelijk coronamaatregelen kan afkondigen.

De coronawet, ook wel spoedwet genoemd, werd het leven in geroepen toen Nederland geteisterd werd door het coronavirus. Deze tijdelijke wet gaf het kabinet de juridische mogelijkheid om crisismaatregelen in te voeren. Hierbij kun je denken aan de mondkapjesplicht, het sluiten van horecagelegenheden of de avondklok. Kuipers wil dat deze wet voor de vijfde keer verlengd wordt.

Meerderheid Eerste Kamer wil geen verlening coronawet

Maar het draagvlak voor verlenging van deze wet blijkt minder groot dan voorheen. Volgende week debatteert de Eerste Kamer over deze wet en NRC schrijft dat er geluiden klinken dat er te weinig steun is. Als deze steun uitblijft, wordt de coronawet niet opnieuw verlengd.

Even een korte uitleg hoe dat precies zit. De Eerste Kamer, ook wel senaat genoemd, bestaat uit 75 zetels. De huidige coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) hebben daarvan 32 zetels. Om een meerderheid mee te krijgen in de beslissing rondom de coronawet, zijn er dus zes senatoren van de oppositie nodig. Oppositiepartijen GroenLinks (8 zetels) en PvdA (6 zetels) steunden eerder de verlening van de spoedwet. Maar zij zijn niet van plan dit opnieuw te doen. Bijna alle andere fracties stemden eerder al tegen verlenging. En dat betekent dat het verzoek van Kuipers niet door de Eerste Kamer heen komt.

Minister Ernst Kuipers werkt aan permanente wet

Momenteel hebben we in Nederland met weinig coronamaatregelen te maken. Kuipers hamert er echter op de ‘gereedschapskist’ niet te snel op te bergen. Hij vroeg eind vorige maand nog om 20 miljoen euro voor de doorontwikkeling van de CoronaCheck-app. Ook vroeg hij de Tweede Kamer al om een zesde verlenging per 1 juni. Vorige maand steunden alleen de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer de verlening. Wel moest Kuipers de coronapas uit het pakket schrappen.

De Raad van State oordeelde eerder dat steeds verlengen van de coronawet niet meer te verdedigen valt. Dit omdat het om een tijdelijke wet gaat. Kuipers kondigde vorige week aan dat hij werk maakt van het aanpassen van de bestaande Wet publieke gezondheid. Dat betekent dat virusmaatregelen worden vastgelegd in een permanente wet. Het voorstel voor deze wetswijziging zou deze zomer dan klaarliggen. Maar GroenLinks en PvdA twijfelen of Kuipers dat zo snel voor elkaar krijgt.

Snel handelen bij nieuwe variant

Tot die tijd ziet Kuipers graag dat de tijdelijke coronawet van kracht blijft. Maar onder meer senatoren Margreet de Boer (GroenLinks) en Jeroen Recourt (PvdA) hebben daar hun twijfels over. Beiden vallen over het feit dat de noodzaak momenteel ontbreekt en niet in verhouding is met deze vrijheidsbeperkende maatregelen. Overigens legt De Boer uit dat, mocht Nederland opnieuw overvallen worden door een ziekmakende variant, de Eerste Kamer bereid is snel te handelen. „Als dit najaar de nood aan de man is, kunnen wij echt snel nood- of spoedwetgeving behandelen”, aldus het Eerste Kamerlid.